Hetrik Nketiaha posunul Arsenal na 2. miesto, Arteta: Zaslúžil si ho

Londýn 29. októbra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn po sobotnom presvedčivom víťazstve 5:0 nad Sheffieldom United poskočili v neúplnej tabuľke anglickej Premier League na 2. miesto. Najväčšiu zásluhu na triumfe "kanonierov" mal útočník Eddie Nketiah, ktorý zaznamenal v rozmedzí 28. a 58. minúty čistý hetrik, venoval ho zosnulej tete. Hráči Brentfordu dokázali tretíkrát za sebou triumfovať na Stamford Brigde, keď Chelsea zdolali 2:0.



Arsenal podal dominantný výkon, keď ovládol duel vo všetkých štatistických ukazovateľoch. Domáci tím mal značnú prevahu v držaní lopty (67:33), ako aj v početnosti streľby na bránu (8:0). Dvadsaťštyriročný Nketiah dosiahol svoj premiérový hetrik v najvyššej anglickej súťaži. Výstavný bol najmä jeho tretí gól z 58. minúty, keď spoza šestnástky zapadla tvrdá strela priamo do horného rohu brány. "Je to úžasné. Nebolo to ľahké, keďže minulý mesiac som prišiel o tetu, takže tieto tri góly chcem venovať jej. Jej rodina sa tu bola pozrieť, takže je to naozaj výnimočný moment," povedal Nketiah pre britský denník Daily Mirror.



"Som naozaj šťastný, že on, hráč našej akadémie, zažil hetrik v Premier League. Musí si tento moment užiť, plne si ho zaslúži. Dúfam, že ich bude ešte veľa," uviedol na adresu autora troch gólov hlavný tréner Mikel Arteta. V drese Arsenalu sa v 50. ligovom zápase prvýkrát strelecky presadil japonský obranca Takehiro Tomijasu. Arsenal má na 2. mieste 24 bodov a na prvý Tottenham stráca 2 body. Tretí Manchester City zaostáva za Arsenalom o 3 body.



Vo výsledkovej mizérii sa naopak naďalej nachádza Chelsea, ktorá sa stretla s neobľúbeným súperom z Brentfordu. "The Blues" prehrali s týmto tímom už tretí domáci duel za sebou, tentoraz 0:2. "Myslím si, že je to náhoda, že sa nám tu podarilo trikrát uspieť. Je to však veľmi pôsobivé vzhľadom na rozpočet a kvalitu hráčov Chelsea," povedal kouč Brentfordu Thomas Frank, ktorý svoj tím výborne pripravil po taktickej stránke. Londýnčania síce mali územnú prevahu (69:31), na bránku súpera však vyslali iba 2 strelecké pokusy, ďalších 15 mierilo mimo tri žrde. Autorom víťazného gólu bol v 58. minúte Jamajčan Ethan Pinnock. V šiestej nadstavenej minúte sa na rohový kop s cieľom vyrovnať vybral aj brankár Robert Sanchez, no domáci prepadli. Sanchez sa už nestihol vrátiť do bránky a zápas uzavrel gólom Bryan Mbeumo. Chelsea je s dvanástimi bodmi na 11. priečke, Brentford má o bod viac a je 10.



Hráči Newcastlu United sa snažia zladiť svoje účinkovanie v Lige majstrov so zápasmi v domácej súťaži. Kolísavá forma ich zatiaľ radí na 6. miesto v tabuľke, pričom hneď trojica tímov pod nimi má zápas k dobru. V sobotnom programe "The Magpies" remizovali na pôde Wolverhamptonu Wanderers 2:2. Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval z lavičky náhradníkov, ako jeho tím dvakrát v stretnutí viedol zásluhou Calluma Wilsona, no deľbu bodov zabezpečil v 71. minúte Kórejčan Hwang-Hi-čchan.