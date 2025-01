Hetrikový strelec Čederle verí v pozvánku do repre: Bol by som rád

Bratislava 13. januára (TASR) - Hokejisti Nitry v priamom súboji o tretie miesto v tabuľke Tipos extraligy zvíťazili na ľade bratislavského Slovana (4:2) najmä vďaka hetrikovému strelcovi Sebastiánovi Čederlemu. Dvadsaťštyriročný center tretej formácie verí, že si v tejto sezóne dokáže vybojovať pozvánku do reprezentačného výberu trénera Craiga Ramsayho.



Nitrania na Slovane položili základ úspechu v druhej tretine, keď dvoma gólmi nasmeroval Čederle "corgoňov" k triumfu. Už po uplynulí 52 sekúnd tretieho dejstva skompletizoval čistý hetrik. "Snažil som hrať od prvej minúty naplno. Padol mi do brány každý puk. Iba som často strieľal a som rád, že z toho bol hetrik," uviedol autor troch gólov v mixzóne. Až tretí presný zásah sa ukázal ako víťazný, keďže Slovan zdramatizoval duel gólmi z hokejky Radovana Puliša a Martina Bakoša.



Mužstvo spod Zobora však zvládlo záver a gólovú poistku troch bodov pridal v 53. minúte Miloš Bubela po dobrej práci Filipa Bajteka. "Hrali sme dobrý hokej z defenzívy, teší ma aj to, že sme robili málo faulov," povedal Čederle, ktorý opäť ťaží aj zo spolupráce s Jakubom Lackom a Dávidom Okoličánym. Trojica patrila v minule sezóne k oporám majstrovskej Nitry. V úvode nového ročníka sa však útok rozpadol, keďže Čederle utrpel zlomeninu ruku a Okoličány vplyvom nevýrazných výkonov putoval na hosťovanie do Nových Zámkov. Tretí útok Nitry je však od nového kalendárneho roka opäť pokope, z čoho má Čederle radosť: "Som veľmi rád, že sme opäť spolu, pretože si rozumieme. Okoličánymu pomohlo hosťovanie v Nových Zámkoch, viac sa vyhral."



Nitra v tabuľke preskočila "belasých" o bod. Slovanu sa navyše zranil dôležitý útočník Adam Lukošik. "Myslím si, že sme pokračovali tak, ako vo Zvolene. Boli tam dobré nohy, aktivita, ale nepadajú nám góly. O snahu strach nemám, v tom problém nie je. Nemôžem nič hráčom povedať, pretože 63 bodov nahrali oni. Ukazuje nám to, ako začala sezóna, v tomto musí byť Slovan kompaktný a zocelenejší. Musíme mať väčší počet hráčov, aby sme sa udržali v popredí tabuľky," vyhlásil tréner Slovanu Peter Oremus.



Autor hetriku dúfa, že by si v blízkej dobe mohli všimnúť jeho výkonnosť aj v národnom tíme. Slovensko v minulosti reprezentoval na svetovom šampionáte do 18 rokov, na debut v A-tíme zatiaľ čaká. "Uvidíme, stále budem ´makať´ a keď príde pozvánka, bol by som veľmi rád," uzavrel Čederle.