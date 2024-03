Hetriky Kaprizova a Danaulta, LA zodlalo New Jersey 5:1

výsledky:



Washington Capitals - Arizona Coyotes 2:5, Los Angeles Kings - New Jersey Devils 5:1, Buffalo Sabres - Winnipeg Jets 2:5, Minnesota Wild - San Jose Sharks 4:3, Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 1:2, Edmonton Oilers - Pittsburgh Penguins 6:1

New York 4. marca (TASR) - Ruský hokejový útočník Kirill Kaprizov strelil tretí hetrik v sezóne a najväčšou mierou sa zaslúžil o triumf Minnesoty Wild v zápase NHL nad San Jose 4:3. Troma gólmi sa v noci na pondelok blysol aj Phillip Danault a jeho Los Angeles zdolalo doma New Jersey 5:1. V drese Devils odohral 16:18 minút slovenský obranca Šimon Nemec. Connor McDavid pomohol Edmontonu zdolať Pittsburgh 6:1 a svoju bodovú sériu natiahol na 11 stretnutí.Dvadsaťšesťročný krídelník Kaprizov svojím tretím gólom pokoril hranicu 300 bodov (143+157) v základnej časti. Podarilo sa mu to v 258 zápasoch ako piatemu najrýchlejšiemu spomedzi aktívnych hráčov. Skôr sa na túto métu dostali iba Sidney Crosby (219 zápasov), Alexander Ovečkin (237), Connor McDavid (240) a Jevgenij Malkin (240). Minnesota v zápase dominovala a súpera prestrieľala 32:15, no musela dvakrát otáčať z 0:2 aj 2:3. Kaprizov najprv v 28. minúte upravil na 2:2, na začiatku tretieho dejstva na 3:3 a v 57. minúte rozhodol. Wild tak ukončili trojzápasovú sériu prehier, Sharks nevyhrali už sedem duelov.Danault zaznamenal druhý hetrik v kariére, keď skóroval vo všetkých troch tretinách. Kings pod dočasným trénerom Jimom Hillerom vyhrali ôsmy z dvanástich zápasov a patrí im siedme miesto v Západnej konferencii. Nemec si do štatistík pripísal dve strely na bránku a tri zablokoval.Hokejisti Arizony zvíťazili na ľade Washingtonu 5:2. V drese Coyotes si pripísal gól a dve asistencie krídelník Dylan Guenther. Hostia triumfovali druhýkrát po sebe, predtým zaznamenali 14-zápasovú šnúru prehier. V zostave Capitals chýbal pre zranenie v dolnej časti tela slovenský obranca Martin Fehérváry.Líder Západnej konferencie Vancouver vyhral na ľade Anaheimu 2:1, víťazný gól strelil Conor Garland už v 24. minúte. Brankár Canucks Casey DeSmith mal 18 úspešných zákrokov a pripísal si prvé víťazstvo od 9. januára. Za Vancouverom je druhý Winnipeg, ktorý vyhral v Buffale 5:2. Josh Morrissey a Nino Niederreiter mali bilanciu 1+1. Edmonton vyhral doma nad Pittsburghom presvedčivo 6:1. McDavid strelil gól a pridal aj asistenciu a svoju bodovú sériu natiahol na 11 stretnutí (2+24), domácu dokonca už na 25 duelov (14+45).