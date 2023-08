Heung-min sa stal novým kapitánom Tottenhamu

Tottenham 12. augusta (TASR) - Juhokórejský futbalový reprezentant Son Heung-min sa v sobotu stal novým kapitánom Tottenhamu Hotspur. Stalo sa tak v deň, keď sa najlepší strelec klubu Harry Kane pripojil k Bayernu Mníchov.



"Je mi veľkou cťou byť kapitánom tohto obrovského klubu. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie a zároveň nesmierne krásny moment. Hráčom som už povedal, že každý by sa mal cítiť ako kapitán, na ihrisku aj mimo neho. Máme pred sebou novú sezónu, do ktorej dám všetko," citovala Sonovo vyjadrenie agentúra AFP. Brankár Hugo Lloris bol kapitán Spurs od roku 2015, ale Francúzova budúcnosť v klube je otázna.



Tréner Ange Postecoglou vyzdvihol vodcovské kvality 31-ročného útočníka, ktorý ma skúsenosť ako kapitán Kórejskej republiky. "Sonny má skvelé vodcovské vlastnosti na ihrisku aj mimo neho, preto je výborná voľba na post nášho kapitána. Všetci vedia, že je to hráč svetovej triedy a v šatni má obrovský rešpekt," vyhlásil. Spurs odštartujú novú sezónu Premier League nedeľným zápasom proti Brentfordu.