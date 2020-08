Higgins vypadol v 2. kole s Nórom Maflinom

Snooker - MS - 2. kolo:



Kurt Maflin (Nór.) - John Higgins (Škót.-5) 13:11

Mark Williams (Wal.-3) -Stuart Bingham (Angl.-14) 13:11

Sheffield 7. augusta (TASR) - Škótsky hráč snookru John Higgins zaznamenal na majstrovstvách sveta v Sheffielde maximálny možný nábeh 147 bodov. Predtým sa podobný kúsok podaril jeho krajanovi Stephenovi Hendrymu ešte v roku 2012. Ani to však piatemu nasadenému hráčovi nestačilo na postup do štvrťfinále v súboji s Nórom Kurtom Maflinom, ktorému napokon podľahol 11:13.Higgins si maximum pripísal v dvanástej hre osemfinálového zápasu s Maflinom. Štvornásobný majster sveta sa postaral iba o jedenástu stoštyridsaťsedmičku v divadle Crucible, tradičnom dejisku MS. Štyridsaťpäťročnému Higginsovi sa podarilo maximálny možný nábeh zahrať desiatykrát v kariére, no premiérovo na najdôležitejšom podujatí.povedal pre BBC spolukomentátor šampionátu a profesionálny hráč Joe Perry.Postup do štvrťfinále si vybojoval tretí nasadený Walesan Mark Williams, ktorý v 2. kole zdolal Angličana Stuarta Binghama 13:11 na frejmy.