Higuain sa vráti z Buenos Aires do Turína

Turín 15. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Gonzalo Higuain by mal v piatok dopoludnia priletieť do Turína a nastúpiť na 15-dňovú povinnú karanténu. Po jej skončení môže mať jeho materský klub a úradujúci taliansky majster Juventus Turín začiatkom júna k dispozícii všetkých hráčov v tréningovom procese.



V Turíne už je francúzsky stredopoliar Adrien Rabiot, ktorý sa vrátil v stredu zo svojej vily na Francúzskej riviére. Higuainovi umožnilo vedenie "Starej dámy" zostať vo vlasti dlhší čas po tom, ako jeho matke diagnostikovali rakovinu. Do Talianska sa 32-ročný útočník vráti po štvrtkovom nočnom lete z Buenos Aires.



Dvanásť kôl pred koncom Serie A figuruje Juventus na čele tabuľky s náskokom jedného bodu pred prekvapením ročníka Laziom Rím. Súťaž by mohli reštartovať 13. júna.