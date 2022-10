Higuain ukončí po sezóne kariéru

Miami 3. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Gonzalo Higuain oznámil, že po konci tejto sezóny ukončí kariéru. Tridsaťštyriročný útočník to oznámil na tlačovej konferencii.



Hráč Interu Miami bojuje so svojim tímom o play off v MLS. Do konca základnej časti zostáva mužstvu odohrať dva zápasy.



Higuain zaznamenal v uplynulých 11 zápasoch 10 gólov. Celkovo má v tejto sezóne na konte 14 gólov a tri asistencie. Počas 17 sezón hájil farby Realu Madrid, Juventusu Turín, SSC Neapol, AC Milána, či Chelsea Londýn.