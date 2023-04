Higuita vyhral 5. etapu Okolo Baskicka, Svrček skončil na 99. mieste

výsledky 5. etapy (Amorebieta - Amorebieta, 165,9 km):

1. Sergio Higuita (Kol./Bora-Hansgrohe) 3:59:57 h,

2. Andrea Bagioli (Tal./Soudal Quick-Step),

3. Mattias Skjelmose (Dán./Trek-Segafredo),

4. Matteo Sobrero (Tal./Team Jayco AlUla),

5. Mauro Schmid (Švajč./Soudal Quick-Step(,

6. Clement Champoussin (Fr./Team Arkea-Samsic)

7. Jon Izagirre (Šp./Cofidis),

8. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën),

9. Ruben Guerreiro (Portug./Movistar),

10. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) všetci rovnaký čas,...

99. Martin SVRČEK (SR/Soudal QuickStep) +14:26



celkové poradie po 5. etape:

1. Vingegaard 21:08:52 h,

2. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) +13 Sek,

3. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) + 31,

4. Skjelmose +32,

5. Sobrero +34,

6. Izagirre,

7. Enric Mas (Šp./Movistar) obaja +37,

8. Higuita +38,

9. Brandon McNulty (USA/SAE Emirates) +39,

10. Simon Yates (V.Brit./Team Jayco AlUla) +40,...

85. SVRČEK +43:23

Amorebieta 7. apríla (TASR) - Kolumbijský cyklista Sergio Higuita triumfoval v piatkovej 5. etape pretekov Okolo Baskicka. Jazdec tímu Bora–Hansgrohe sa na 166 km dlhej trati so štartom a cieľom v meste Amorebieta presadil v špurte vedúcej 20-člennej skupiny pred Andreom Bagiolim z Talianska (Soudal-QuickStep) a Dánom Mattiasom Skjelmosom (Trek-Segafredo). Slovák Martin Svrček z tímu QuickStep obsadil 99. miesto, za víťazom zaostal o 14:26 minúty.Post lídra celkovej klasifikácie si udržal Dán Jonas Vingegaard zo stajne Jumbo-Visma, ktorý vyhral dve predchádzajúce etapy a v piatok uzatvoril prvú desiatku poradia. Na trati piatej etape čakali na cyklistov viaceré prudké kopce. Do úniku sa vydali dvaja pretekári z tímu Quick-Step Mattia Cattaneo a Remi Cavagna, no pelotón ich snahu zlikvidoval približne dvadsať kilometrov pred cieľovou páskou a rozhodovalo sa až vo finiši.