Hildeby vychytal prvý „shutout“ v kariére: „Ten puk si budem obzerať“
Toronto 9. decembra (TASR) - Švédsky hokejový brankár Dennis Hildeby vychytal v nočnom zápase proti Tampe Bay svoje prvé čisté konto v NHL. Potvrdil ním svoju formu, ktorou pomáha Torontu vyriešiť situáciu s dvoma zranenými brankármi. „Vychytať čisté konto je skvelý pocit. Puk, ktorý som si odložil, je cenný a po kariére si ho budem obzerať,“ uviedol podľa nhl.com.
Dvadsaťštyriročný Hildeby svojimi fyzickými parametrami potvrdzuje súčasný trend robustných brankárov v NHL i celosvetovom hokeji - pri výške 200 cm váži 101 kg. Maple Leafs ho získali v drafte 2022, keď po ňom siahli vo 4. kole zo 122. miesta. Dovtedy pôsobil v rodnom Švédsku, z ktorého odišiel počas sezóny 2022/2023. Po pôsobení vo farmárskom tíme Toronto Marlies dostal prvýkrát šancu v drese Maple Leafs počas sezóny 2023/2024. Vtedy ešte príliš neoslnil, keďže v šiestich zápasoch dosiahol podpriemernú úspešnosť zákrokov 87,8 percenta s priemerom 3,33 inkasovaných gólov na zápas. Druhej príležitosti v tíme Maple Leafs sa už chopil pevnejšie a pomohli mu aj výpadky brankárov Anthonyho Stolarza a Josepha Wolla. Prvý menovaný chýba pre zranenie od 14. novembra, no ani dovtedy príliš nežiaril. V 13 zápasoch mal priemer 3,51 inkasovaných gólov na zápas a percentuálnu úspešnosť 88,4. Lepšie bol na tom jeho brankársky kolega Joseph Woll (priemer 2,44 a percentuálna úspešnosť 92,8), no aj ten sa začiatkom decembra zranil.
Naskytla sa tým príležitosť pre Hildebyho. V predošlom zápase síce nezabránil prehre s Montrealom 1:2 po samostatných nájazdoch, no prezentoval sa vysokou 97,1-percentnou úspešnosťou zákrokov. Nadviazal na ňu v noci na utorok, keď zneškodnil všetkých 29 striel Tampy Bay, ktorá neskórovala v druhom zápase po sebe. Stal sa 26. švédskym brankárom, ktorý vychytal čisté konto v NHL. „Užíval som si ten zápas. Môj otec sa veľmi teší z toho pamätného puku, pretože všetky zbiera. Ale fandí mi nielen on, ale aj mama, brat a všetci príbuzní. Sledujú každý jeden zápas. Momentálne sa bavia aj oni a to ma teší,“ poznamenal Hildeby podľa nhl.com. V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 nastúpil do 9 zápasov (celkovo 15), v ktorých dosiahol 92,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,15 inkasovaných gólov na zápas. Proti Tampe Bay prežil horúci moment najmä v 25. minúte, keď mu prešla strela Nicka Paula, no obranca Troy Stecher zabránil Braydenovi Pointovi doraziť puk do bránky. „Bol to jeden z tých momentov, keď som sa cítil nesvoj. Neurobil som to, čo som mal, no on (Stecher) to dokázal napraviť, takže som mu vďačný,“ poznamenal Hildeby. Jeho tím zvíťazil vďaka gólu obranca Morgana Riellyho z 1. tretiny, skóre uzavrel gólom do prázdnej bránky Auston Matthews.
