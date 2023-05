Hill si pripísal prvé čisté konto v play off: Chcem pomáhať tímu

New York 24. mája (TASR) - Brankár Adin Hill si vo svojom ôsmom zápase v play off NHL pripísal prvé čisté konto. Kanaďan pomohol Vegas v treťom zápase finále Západnej konferencie na ľade Dallasu 34 zákrokmi a mužstvo zvíťazilo 4:0. Golden Knights sú aj vďaka nemu blízko k postupu, keď vyhrávajú 3:0 na zápasy a už len jeden triumf ich delí od druhého finále v histórii klubu.



Dvadsaťsedemročný Hill sa stal prvým brankárom s päťzápasovou víťaznou sériou vo svojej prvej vyraďovacej časti od Jacoba Markströma (5 za Vancouver v roku 2020). Najlepší v tejto štatistike je Bill Durnan, ktorý si počas ročníka 1943/44 v drese Montrealu pripísal osem triumfov za sebou.



"Z môjho výkonu mám celkom dobrý pocit, ale to aj vďaka tímu. V tejto play off sme ešte veľa zápasov neprehrali. Sme na dobrej vlne a podávame zodpovedný výkon v defenzíve. Chcem pomáhať tímu aj naďalej a sústredím sa na ďalší duel," povedal podľa nhl.com Hill, ktorý zároveň vyrovnal aj rekord klubu v počte víťazstiev za sebou vo vyraďovačke. Predtým to dokázal trikrát Marc-Andre Fleury a v tejto sezóne aj jeho tímový kolega Laurent Brossoit.



Iba druhýkrát v histórii play off NHL ťahajú obaja brankári jedného tímu šnúru aspoň piatich výhier. Naposledy sa to podarilo dvojici z Philadelphie Philovi Myremu a Peteovi Peetersovi v roku 1980.



Vegas stačí jedno víťazstvo a po piatich rokoch môže opäť zabojovať o zisk Stanleyho pohára. V sezóne 2017/18 nestačil na Washington Capitals 1:4 na zápasy. Hráči Golden Knights by boli ôsmy tím v histórii ligy, ktorý sa počas prvých šiestich sezón v NHL dostal viackrát do finále. Trikrát to zvládol Edmonton, St. Louis Blues, New York Rangers, Boston Bruins a Ottawa Senators, dvakrát sa to podarilo hokejistom Montrealu a Toronta.



V treťom stretnutí na ľade Dallasu sa presadil aj obranca Alex Pietrangelo. Tridsaťtriročný Kanaďan upravil v 29. minúte na konečných 4:0 a zaznamenal svoj piaty gól v kariére v konferenčnom finále/semifinále. Vyrovnal tak zápis svojho spoluhráča Aleca Martineza v počte presných zásahov na druhom mieste medzi aktívnymi obrancami. Lídrom v tejto štatistike (6) je Švéd Victor Hedman z Tampy.