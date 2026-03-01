Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hiller už nie je tréner LA Kings, nahradí ho doterajší asistent Smith

Slovenský hráč Calgary Flames Martin Pospíšil (vľavo) uniká s pukom pred Warrenom Fögeleom z Los Angeles Kings v zápase zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings - Calgary Flames v Los Angeles 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Je to uznávaný tréner a ceníme si prácu, ktorú odviedol pre náš klub.

Autor TASR
Los Angeles 1. marca (TASR) - Jim Hiller už nie je tréner hokejistov Los Angeles Kings. Vedenie klubu NHL ho po sérii neúspešných výsledkov odvolalo- Do konca sezóne povedie tím jeho doterajší asistent D.J. Smith, informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.

„Kráľom" patrí v Pacifickej divízii piate miesto, z uplynulých ôsmich zápasov vyhrali iba dva. „Chcel by som sa Jimovi poďakovať za jeho odhodlanie a profesionalizmus. Je to uznávaný tréner a ceníme si prácu, ktorú odviedol pre náš klub. Cítime však, že nastal čas na zmenu," uviedol pre nhl.com Ken Holland, generálny manažér Los Angeles Kings.
