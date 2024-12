Hincapie predĺžil zmluvu s Leverkusenom o dva roky, Wirtz zatiaľ nie

Berlín 21. decembra (TASR) - Ekvádorský futbalista Piero Hincapie predĺžil zmluvu s Bayerom Leverkusen o dva roky. Dvadsaťdvaročnému obrancovi vyprší kontrakt v roku 2029. Generálny riaditeľ klubu Fernando Carro zároveň dementoval informácie, že by Florian Wirtz podpísal podobné predĺženie.



Carro povedal pred sobotným bundesligovým zápasom proti Freiburgu, že s 21-ročným nemeckým reprezentantom zatiaľ nedošlo k žiadnej dohode. "Našim želaním je, aby za nás Florian hral čo najdlhšie. Dokonca až do MS 2026, teda do budúcej sezóny. To by bolo skvelé. Pravdepodobnosť, že sa tak stane bude väčšia, keď zmluvu predĺži, zatiaľ sa tak ale nestalo," povedal Carro podľa agentúry DPA.



Wirtz prišiel do klubu v roku 2020, o rok skôr než ekvádorský reprezentant, ktorý zostáva v Leverkusene do konca sezóny 2029. "Dnes má Piero rovnakú úroveň ako hráči svetovej triedy, ktorými sú Lionel Messi a Mo Salah. Získal si rešpekt celého sveta," vyhlásil výkonný riaditeľ Leverkusenu pre šport Simon Rolfes.