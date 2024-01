Hincapie rozhodol o triumfe Leverkusenu, Alonso: Explózia šťastia

Berlín 21. januára (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen stále nenašli v prebiehajúcej bundesligovej sezóne premožiteľa a po 18 kolách vedú tabuľku najvyššej nemeckej súťaže. V sobotňajšom šlágri na pôde Lipska pritom prehrávali 0:1 i 1:2, no v 63. minúte sa im podarilo vyrovnať zásluhou hlavičky Jonathana Taha a v nadstavenom čase zariadil víťazstvo hostí ekvádorský obranca Piero Hincapie.



Tréner Xabi Alonso mal obrovskú radosť z triumfu, po ktorom si Leverkusen upevnil vedúcu priečku v tabuľke a môže naďalej pomýšľať na zisk historicky prvého majstrovského titulu. O osude stretnutia rozhodla situácia v prvej minúte nadstaveného času, keď center Alejandra Grimalda z rohového kopu zaletel až na päťku, kde sa do lopty vrhol Hincapie a zaistil hosťom tri body. "Bola to explózia šťastia," tešil sa Alonso. "V takom nesmierne intenzívnom zápase sa mohlo stať čokoľvek. Keď strelíte gól v záverečnej minúte, máte z toho veľkú radosť. Museli sme to osláviť, zdieľať tú radosť s hráčmi a celým realizačným tímom," vysvetlil. "Urobili sme si zápas trochu ťažším a mali sme podať lepší výkon. Myslím si však, že za hru v druhom polčase sme si zaslúžili vyhrať," vyjadril sa pre televíziu Sky stredopoliar hostí Jonas Hofmann.



Už druhý víkend za sebou tak "farmaceuti" vydreli víťazstvo v samom závere, minulú sobotu rozhodol o triumfe nad Augsburgom (1:0) v nadstavenom čase Exequiel Palacios. Bayeru pritom chýba niekoľko dôležitých hráčov. Edmond Tapsoba, Amine Adli a Odilon Kossounou reprezentujú svoje krajiny na Africkom pohári národov a Victora Bonifaceho vyradilo zranenie. V sobotu sa zranil aj krajný obranca Jeremie Frimpong, no jeho náhradník Nathan Tella sa postaral o prvý gól Leverkusenu. Bayer vyhral 15 z 18 tohtosezónnych ligových duelov, vo zvyšných troch uhral remízy. Po štvrtom triumfe v rade vedie tabuľku so sedembodovým náskokom pred Bayernom Mníchov, ktorý mal však k dobru dva zápasy. V nedeľu ho čakal domáci súboj s Brémami.



Xabi Alonso, ktorý získal počas hráčskej kariéry ligové tituly v španielskej La Lige i nemeckej Bundeslige, verí, že sa jeho tím udrží na víťaznej ceste. "Neviem, čo toto víťazstvo znamená pre našu budúcnosť, no v tejto chvíli je určite dobré pre atmosféru v tíme. Máme tri body a zostávame v dobrej pozícii. Zo zápasu sa musíme poučiť, určité veci môžeme robiť ešte lepšie," citovala Alonsa agentúra AFP.



Lipsko figuruje na štvrtom mieste so ziskom 33 bodov. "Bol to výborný zápas, v ktorom sa toho veľa dialo. Prvý polčas sme odštartovali skvele, no Leverkusen v druhom dejstve prebral réžiu a za predvedenú hru si zaslúžil zvíťaziť. Dominoval a naše rozhodnutia na ihrisku neboli dostatočne dobré. Strácali sme lopty a stále sme museli súpera naháňať po trávniku. V tejto oblasti sa musíme zlepšiť," vyslovil sa pre klubový web tréner domácich Marco Rose.