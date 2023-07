Hindley ovládol piatu etapu na Tour de France a oblečie si žltý dres

výsledky 5. etapy (Pau – Laruns, 162,7 km):



1. Jai Hindley (Austr./Bora-Hansgrohe) 3:57:07 h, 2. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +32 s, 3. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën), 4. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) obaja rovnaký čas, 5. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +34, 6. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +1:38 min, 7. Dani Martinez (Kol./Ineos Grenadiers), 8. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 9. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 10. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) všetci zhodný čas, ..., 135. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +27:19

celkové poradie:



1. Jai Hindley (Austr./Bora-Hansgrohe) 22:15:12 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +47 s, 3. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +1:03 min, 4. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:11, 5. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates) +1:34, 6. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 7. Simon Yates (V. Brit./ Jayco AlUla obaja +1:40, 8. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 9. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers), 10. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) všetci +1:56, ..., 136. SAGAN +56:49

bodovacia súťaž:



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 150 b, 2. Bryan Coquard 84, 3. Victor Lafay (obaja Fr./Cofidis) 80, ..., 19. SAGAN 27



súťaž vrchárov:



1. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën) 28, 2. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) 19, 3. Jai Hindley (Austr./Bora-Hansgrohe) 18

Laruns 5. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Jai Hindley vyhral stredajšiu 5. etapu 110. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe preťal cieľ 162,7 km dlhej trasy z Pau do Larunsu v čase 3:57:07 h. Dvadsaťsedemročný Hindley sa zároveň stal novým lídrom priebežného poradia a oblečie si žltý dres. Druhý finišoval Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tretí skončil Felix Gall (AG2R Citroën).Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) sa do boja o víťazstvo podľa predpokladov nezapojil, jeho cieľom bolo splnenie časového limitu, čo sa mu podarilo. Do cieľa prišiel na 135. priečke s mankom 27:19 min. na víťaza. V celkovom poradí klesol na 136. pozíciu (+56:49).Po dvoch dňoch pomalej jazdy šitej na mieru pre šprintérov boli v stredu v permanencii vrchári a jazdci na celkové poradie. Už pred štartom bolo vysoko pravdepodobné, že sa bude dopredu tlačiť únik, ktorý vzhľadom na profil trate mal šancu na úspech.Predpovede sa naplnili a ihneď po štarte sa strhol súboj o miesto v úniku. Dopredu sa skúšali dostať aj Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Jumbo-Visma) či Julian Alaphilippe (Soudal). Na trati sa následne vytvorili tri skupiny, približne 100 km pred cieľom boli na čele traja jazdci van Aert, Mads Pedersen (Lidl-Trek) a Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Trio viedlo pred viac ako tridsiatkou prenasledovateľov o približne minútu, ich náskok sa však podarilo zmazať. Hlavný pelotón aj s Petrom Saganom zaostával o takmer tri minúty.Prvou náročnou previerkou po príchode do Pyrenejí bol pre jazdcov už v piatej etape prvý významný kopec Col de Soudet, hora najvyššej kategórie, čo sa neudialo v prvej tretine Tour od roku 2009. Najťažší kopec etapy meral až 15,2 km s priemerným sklonom 7,2 percenta. Najlepšie si s náročným stúpaním poradil Rakúšan Felix Gall (AG2R Citroën), ktorý získal na horskej prémii 20 bodov a stal sa virtuálnym držiteľom bodkovaného dresu v súťaži vrchárov.Po približne 140 km sa jazdci dostali pod ďalší náročný kopec Col de Marie Blanque, ktorý bol síce o polovicu kratší ako Col de Soudet, no priemerný sklon bol na úrovni takmer 9 percent. Ako prvá dorazila trojica Krists Neilands (Izrael-Premier Tech), Alaphilippe a van Aert, ktorá však nezvládla vysoké tempo a z boja o triumf vypadla. Naopak, konštantne išiel Hindley, ktorý zvládal etapu veľmi dobre po taktickej stránke. Devätnásť kilometrov pred cieľom nastal v pelotóne dôležitý zlom, keď nastúpil obhajca žltého dresu Dán Jonas Vingegaard proti úhlavnému rivalovi Tadejovi Pogačarovi (SAE Team Emirates) a ten kapituloval. Vingegaard (Jumbo-Visma) postupne skresával z manka na Hindleyho, no v jeho neprospech zahral zjazd po stúpaní na Col de Marie Blanque, keď sa náskok Austrálčana zastabilizoval na približne minúte. Vingegaard sa navyše ocitol v štvorčlennej skupine, v ktorej mu žiadny zo súperov nechcel striedať a Hindley tak pohodlne dotiahol svoj únik do úspešného konca. Na cieľovej páske slávil okrem etapového triumfu aj posun na čelo priebežného poradia, a teda zisk žltého dresu, ktorý prebral po Adamovi Yatesovi (SAE Team Emirates). Vedie o 47 sekúnd pred druhým Vingegaardom. Doterajší držiteľ žltého dresu Yates klesol na priebežnú piatu priečku a na lídra stráca 1:34 min." povedal po dojazde víťaz náročnej 5. etapy.Vo štvrtok je na programe ďalšia náročná etapa z Tarbes do Cauterets-Cambasque dlhá 144,9 km a prvá s horským dojazdom. Prvých päťdesiat kilometrov pôjdu cyklisti po zvlnenom profile, ktorý je prijateľný aj pre šprintérov, a tak budú môcť bojovať o ďalšie body na rýchlostnej prémii.