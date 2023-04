Hintz dosiahol prvý hetrik v playoff. Mali sme lepší štart, hovorí

New York 20. apríla (TASR) - Fínsky hokejista Roope Hintz z Dallasu si ako prvý hráč v tohtosezónnej vyraďovačke zámorskej NHL pripísal na konto hetrik. Režíroval tak triumf svojho tímu v druhom dueli 1. kola play off nad Minnesotou (7:3), pridal jednu asistenciu a vedno so spoluhráčom Mirom Heiskanenom a útočníkom Leonom Draisaitlom z Edmontonu sú s piatimi bodmi po dvoch zápasoch na čele bodovania nadstavby. Brankár Marc-Andre Fleury z Minnesoty označil po zápase svoj výkon so siedmimi inkasovanými gólmi za trápny.



Dallas vyrovnal stav série na 1:1, v predchádzajúcom súboji podľahol súperovi 2:3 v predĺžení. "Mali sme oveľa lepší štart ako v prvom zápase, takto to musí vyzerať vždy, keď hráme doma," povedal po stretnutí Hintz, ktorý otvoril skóre už v 5. minúte vo vlastnom oslabení. Potom pridal v druhej perióde gól v rovnovážnom stave a v tretej tretine spečatil triumf na 7:3 zásahom v presilovke. Stal sa prvým hráčom s gólmi v oslabení, presilovke i rovnovážnom stave v zápase play off od roku 2015, keď sa to podarilo Tylerovi Johnsonovi z Tampy Bay v druhom stretnutí finále Východnej konferencie proti NY Rangers.



Víťazstvo v prvom dueli série vychytal za Minnesotu Filip Gustavsson, v druhom však dostal šancu Marc-Andre Fleury a inkasoval sedem gólov z 31 striel. "Z mojej strany to bolo trápne," sypal si popol na hlavu 38-ročný veterán. "Chcel som dať tímu šancu vyhrať zápas, ale inkasoval som príliš veľa gólov. Zrátané a podčiarknuté, neurobil som dnes žiadny kľúčový zákrok." Minnesota vôbec prvýkrát v play off inkasovala až sedem gólov. Za Wild v druhej tretine skórovali Marcus Johansson a Frederick Gaudreau v rozpätí 11 sekúnd, čo je klubový rekord v play off. Doteraz ním bolo 16 sekúnd, ktoré delili zásahy Jareda Spurgeona a Jonasa Brodina v prvom kole vyraďovačky v roku 2015, rovnako proti Dallasu.



Draisaitl si parádnu fazónu zo základnej časti preniesol aj do play off, gólom a dvoma asistenciami prispel k triumfu Edmontonu v druhom dueli nad Los Angeles 4:2. "Olejári" vyrovnali stav série na 1:1. Aj v druhom stretnutí však dovolili súperovi zmazať dvojgólové manko, keď viedli 2:0. V prvom stretnutí mali náskok 2:0 i 3:1, no prehrali ho napokon 3:4 v predĺžení. "Nechceme, aby sa to opakovalo každý zápas. Je to však play off a takéto zvraty sa stávajú častejšie ako v základnej časti," zdôraznil Draisaitl. K výhre Edmontonu pomohol Stuart Skinner 22 zákrokmi a je tretí brankár v histórii organizácie, ktorý si v nováčikovskej sezóne pripísal triumf v play off. Pred ním to dokázali Andy Moog (1981) a Grant Fuhr (1982).



Boston ako najlepší tím základnej časti pocestuje na Floridu za stavu 1:1, keď nezvládol druhý zápas série pred vlastným publikom. Panthers vyhrali v hale TD Garden 6:3, pod čo sa obranca Brandon Montour podpísal dvoma gólmi. Predtým nedokázal skórovať ani raz v 38 dueloch play off. Oba zásahy dosiahol v tretej tretine, prvý už v jej 22. sekunde a stanovil tak nový klubový rekord. Za Floridu nedal vo vyraďovačke žiadny z hráčov rýchlejší gól na začiatku tretiny. Doterajšie maximum držali Jonathan Huberdeau (2020 proti NY Islanders) a Stephen Weiss (2012 proti New Jersey Devils), obaja prekonali brankára súpera po 23 sekundách od úvodného buly v tretine.