Hintz lídrom bodovania, predĺženia na východe aj na západe

New York 20. mája (TASR) - Roope Hintz pokračuje v skvelých výkonoch v play off hokejovej NHL. Fínsky útočník Dallasu sa podieľal na všetkých góloch Stars (1+2) v prvom zápase finálovej série Západnej konferencie, ale Dallas napokon prehral vo Vegas 3:4 po predĺžení. Hintz sa prepracoval na prvé miesto produktivity play off, keď predstihol Connora McDavida z Edmontonu Oilers.



Hintz strelil 10 gólov a nazbieral 22 bodov, o dva viac ako kapitán "olejárov", ktorý už má po sezóne. Dvadsaťšesťročný center sa stal štvrtým hráčom v histórii Stars/Minnesota North Stars, ktorý nazbieral aspoň 20 bodov za 14 a menej zápasov v play off. Pred ním to dokázali Steve Payne (13 zápasov v roku 1981), Brian Bellows (14, 1991) a Bobby Smith (14, 1981).



Víťazný gól Vegas strelil v 95. sekunde predĺženia Brett Howden, bol to tretí najrýchlejší zásah v klubovej histórii v play off v extračase. Rekord drží Mark Stone, ktorý v roku 2021 rozhodol v 50. sekunde, druhý je Nicolas Roy, ten na víťazný zásah v predĺžení potreboval takisto v roku 2021 len 78 sekúnd.



Piatykrát v histórii NHL sa stalo, že prvé zápasy finále Východnej aj Západnej konferencie dospeli do predĺženia. V úvodnom dueli na východe rozhodol Matthew Tkachuk o víťazstve Floridy na ľade Caroliny až na konci štvrtého predĺženia. Podobný scenár sa v profilige udial v rokoch 2017, 2003, 1994 a 1930.



Asistenciu pri víťaznom góle Howdena zaznamenal Stone, ktorý bodoval v šiestom domácom zápase play off za sebou a vyrovnal klubový rekord Williama Karlssona a Alexa Pietrangela z roku 2021. Golden Knights doviedli do úspešného konca v tohtoročných vyraďovacích bojoch siedmy zápas, v ktorom prehrávali a zopakovali tak svoj rekordný zápis spred dvoch rokov.