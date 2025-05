Hintz sa proti Edmontonu zranil, jeho štart v ďalšom zápase je otázny

Dallas 24. mája (TASR) - Hokejista Dallasu Stars Roope Hintz nedohral druhé stretnutie finále play off Západnej konferencie NHL, pre zranenie musel odstúpiť v tretej tretine duelu s Edmontonom Oilers. Štart 28-ročného fínskeho centra v ďalšom stretnutí tejto série je zatiaľ otázny.



Hintz sa zranil po zásahu do ľavej nohy od obrancu Edmontonu Darnella Nursea. S pomocou realizačného tímu napokon odišiel z ľadu, ale do stretnutia už nezasiahol. Tréner Dallasu Pete DeBoer nevedel po zápase ozrejmiť rozsah zranenia svojho hráča.



Reprezentant Fínska patrí k najproduktívnejším hráčom Stars v tohtoročnom play off, v 15 stretnutiach zaznamenal päť gólov a šesť asistencií. „Potrebujeme ho v zostave. Je to úžasný hráč na oboch stranách ľadu. Samozrejme, bez takéhoto hokejistu nechcete byť. Nevieme, ako sa teraz cíti, ale je dôležitou súčasťou nášho tímu,“ cituje oficiálna webstránka súťaže útočníka Dallasu Wyatta Johnstona. Ďalší duel medzi týmito súpermi je na programe v nedeľu 25. mája o 21.00 h.