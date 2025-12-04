< sekcia Šport
Hintz získal 400 bodov ako tretí najrýchlejší v histórii Dallas Stars
Autor TASR
Dallas 4. decembra (TASR) - Fínsky hokejový útočník Roope Hintz získal v nočnom zápase na ľade New Jersey (3:0) svoj 400. bod v základnej časti NHL. Potreboval na to iba 491 zápasov, čo je tretí najrýchlejší výkon v histórii klubu Dallas Stars. Rýchlejšie na tento míľnik dosiahli Hintzovi jeho súčasní spoluhráči Jason Robertson a Jamie Benn, ktorí potrebovali na rovnakú métu 378, resp. 457 zápasov.
Spomedzi fínskych hráčov nazbieralo aspoň 400 bodov dovedna 23 hráčov z celkového počtu 232, ktorí doteraz v NHL nastúpili (okrem brankárov). Hintz má po 491 zápasoch bilanciu 183 gólov a 217 asistencií, pričom jeho doterajší priemer 0,81 bodu na zápas je šiesty najlepší spomedzi Fínov, ktorí odohrali aspoň 400 stretnutí.
Dvadsaťdeväťročný Hintz pôsobí v organizácii Stars od roku 2015, keď ho klub draftoval v 2. kole zo 49. miesta. Do NHL sa presadil v sezóne 2017/2018. V súčasnosti mu plynie osemročná zmluva s priemerným ročným platom 8,4 milióna amerických dolárov, ktorú podpísal v novembri 2022. V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 nazbieral v 23 zápasoch 23 kanadských bodov (8+15) a pri zachovaní si súčasnej formy by mohol mať na konci sezóny prvýkrát v kariére priemer bod na zápas.