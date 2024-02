Hipp skončil na lavičke ViOnu, klub povedie Štefanka

Zlaté Moravce 21. februára (TASR) - Slovenský futbalový tréner Michal Hipp skončil na lavičke FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble už po šiestich ligových zápasoch. Vo funkcii ho dočasne nahradí doterajší kouč mužstva do 19 rokov Andrej Štefanka. Informoval o tom oficiálny web účastníka Niké ligy.



Spolu so skúseným 60-ročným koučom odchádza z priebežne posledného tímu najvyššej slovenskej súťaže aj Hippov asistent Csaba Szorád. Štefanka bude viesť tím v sobotňajšom domácom stretnutí proti Ružomberku. "V najbližších dňoch sa klub vyjadrí k zmene na trénerskom poste a oznámi aj meno nového kouča, ktorý povedie tím do konca aktuálneho ročníka," uviedol klub na webe.



Hipp vydržal na lavičke ViOnu iba šesť zápasov, v ktorých sa mu nepodarilo vylepšiť výsledky Zlatomoravčanov po konci Vladimíra Cifraniča. Toho vedenie odvolalo z funkcie po 14. kole. Mužstvo pod vedením bývalého hlavného trénera slovenskej reprezentácie dokázalo získať za šesť duelov iba jediný bod za decembrovú remízu s Košicami (1:1). Na začiatku jarnej časti ViOn prehral s Banskou Bystricou a počas víkendu aj s vedúcim Slovanom Bratislava (1:4).



Štyridsaťpäťročného Štefanku čaká premiéra mimo mládežníckych kategórií a klub tuhý boj o záchranu v skupine o udržanie sa. Zlaté Moravce strácajú na predposledné Michalovce dva body. Zmenu na trénerskom poste oznámili v utorok aj Zemplínčania, ktorí ukončili spoluprácu s Petrom Struhárom a toho nahradil 65-ročný Čech František Straka.