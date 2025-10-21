Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hirscher nebude štartovať v obrovskom slalome v Söldene

Na snímke nemecký slalomár Marcel Hirscher. Foto: TASR/Martin Baumann

Držiteľ ôsmich veľkých glóbusov sa síce už zotavil zo zranenia skrížených väzov v kolene, no v ouvertúre prestížneho seriálu sa nepredstaví pre chorobu.

Autor TASR
Zoetermeer 20. októbra (TASR) - Holandský lyžiar rakúskeho pôvodu Marcel Hirscher nebude štartovať v nedeľňajšom úvodnom obrovskom slalome Svetového pohára v Söldene. Držiteľ ôsmich veľkých glóbusov sa síce už zotavil zo zranenia skrížených väzov v kolene, no v ouvertúre prestížneho seriálu sa nepredstaví pre chorobu. Informovala o tom agentúra APA.
