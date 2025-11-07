< sekcia Šport
Hirscher sa nevráti do súťažného kolotoča ani v Levi
Tridsaťšesťročný Hirscher vynechal aj októbrový úvodný obrovský slalom sezóny v Söldene.
Autor TASR
Salzburg 7. novembra (TASR) - Holandský lyžiar rakúskeho pôvodu Marcel Hirscher sa nevráti do kolotoča Svetového pohára ani v novembrovom slalome vo fínskom Levi. Osemnásobný držiteľ veľkého glóbusu sa po trojtýždňovej chorobe necíti dostatočne pripravený, informovala o tom agentúra APA. Tridsaťšesťročný Hirscher vynechal aj októbrový úvodný obrovský slalom sezóny v Söldene.