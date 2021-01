Hirschi predčasne skončil v tíme DSM

Paríž 5. januára (TASR) - Švajčiarsky cyklista Marc Hirschi v utorok predčasne rozviazal zmluvu s nemeckým tímom DSM. Jeden z najväčších talentov svetovej cyklistiky mal platnú zmluvu do konca roka 2021.



Dvadsaťdvaročný Hirschi pôsobil v stajni, ktorá doteraz fungovala pod názvom Sunweb, od roku 2018. V jej farbách vyhral MS i ME do 23 rokov a v roku 2020 zažil prelomovú sezónu. Vyhral etapu na Tour de France, klasiku La Fleche Wallonne, získal bronz v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta a skončil druhý na Liege - Bastogne - Liege.



"Tím DSM dosiahol dohodu s Marcom Hirschim o ukončení súčasného pracovného pomeru. Zmluva bola ukončená s okamžitou platnosťou a nebudeme to ďalej komentovať. Ďakujeme za všetko, Marc," uviedol tím. Informovala agentúra AFP.