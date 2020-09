Hirschi sa do tretice dočkal v 12. etape, Sagan na 13. mieste

výsledky 12. etapy (Chauvigny - Sarran, 218 km):



1. Marc Hirschi (Švaj./Sunweb) 5:08:49 h, 2. Pierre Rolland (Fr./B&B Hotels-Vital Concept) +47 s, 3. Sören Kragh Andersen (Nór./Sunweb) +52, 4. Quentin Pacher (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 5. Jesus Herrada (Šp./Cofidis), 6. Max Schachmann (Nem./Bora-Hansgrohe), 7. Hugo Houle (Kan./Astana), 8. Sebastien Reichenbach (Švaj./Groupama-FDJ) všetci rovnaký čas, 9. Kenny Elissonde (Fr./Trek-Segafredo) +56, 10. Nicolas Roche (Ír./Sunweb) rovnaký čas, ... 13. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +2:30







celkové poradie:



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 51:26:46 h, 2. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +21 s, 3. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +28, 4. Romain Bardet (Fr./AG2R la Mondiale) +30, 5. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) +32, 6. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) rovnaký čas, 7. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +44, 8. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +1:02, 9. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:15, 10. Mikel Landa (Šp./Bahrajn McLaren) +1:42, ... 71. SAGAN +1:53:29







bodovacia súťaž:



1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck–Quick-Step) 252 b, 2. SAGAN 186, 3. Bryan Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept) 162





Sarran 10. septembra (TASR) - Švajčiarsky cyklista Marc Hirschi zvíťazil vo štvrtkovej 12. etape 107. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Sunweb sa presadil po útoku v záverečnom stúpaní a najdlhšiu etapu tohtoročného programu (218 km) zo Chauvigny do Sarranu zvládol za 5:08:49. Na druhom mieste skončil domáci Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) a tretí finišoval Sören Kragh Andersen taktiež zo Sunwebu. Slovák Peter Sagan z Bory prišiel do cieľa na 13. mieste. Žltý dres si udržal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma), zelený Ír Sam Bennett (QuickStep).Dvadsaťdvaročný Hirschi dosiahol prvé profesionálne víťazstvo a najväčší úspech v kariére, keď vyhral etapu hneď na svojej premiérovej Grand Tour. Počas tejto Tour bol už dvakrát veľmi blízko, v 2. etape skončil druhý a v deviatej po dlhom sólovom úniku nakoniec tretí.citoval víťaza portál cyclnignews.com.Peter Sagan si pripísal na prémii sedem a za 13. miesto v cieli, keď vyhral špurt pelotónu, štyri body do súťaže o zelený dres. Tridsaťročný Slovák ich má na konte 186 a manko na prvého Bennetta stiahol zo 68 na 66 bodov. Tretí je domáci Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept), ktorý nazbieral 162 b. V celkovom poradí sa nič nemenilo, Roglič má náskok 21 sekúnd pred druhým Kolumbijčanom Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers), tretí je Francúz Guillaume Martin (Cofidis) s mankom 28 s. "uviedol Roglič.Najdlhšia etapa tohtoročnej Tour sľubovala napínavý priebeh najmä z pohľadu únikov. Prvá polovica 218 km dlhej trate bola rovinatá, no na druhej čakali štyri vrchárske prémie a poriadne zvlnený profil. Rozhodujúce mali byť najmä záverečné dve Côte de la Croix du Pey (3. kat., 4,8 km, 6%) a Suc au May (2. kat., 3,8 km, 7,7%), posledná sa nachádzala 26 km pred cieľom.Podľa očakávania sa v úvode snažilo dostať do úniku veľa pretekárov. Náskok si vybudovali Imanol Erviti (Movistar), Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Max Walscheid (NTT) a Luis León Sánchez (Astana). Odtrhnúť sa chcel aj Sagan, ktorý mieril za rýchlostnou prémiou na 51. km a teoreticky aj za etapovým víťazstvom, no neustále mal na zadnom kolese "zeleného" konkurenta Sama Bennetta a jeho domestika Michaela Mörköva (obaja QuickStep). Slovenskému cyklistovi sa odpútať nepodarilo a tak zvolila Bora inú taktiku a v šestici udávala tempo na čele pelotónu. Z neho sa podarilo uniknúť ešte dvojici Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) a Kasper Asgreen (QuickStep), ktorá sa čoskoro spojila s vedúcim kvartetom. Únik mal k dobru asi dve minúty, rozdelil si najviac bodov na rýchlostnej prémii. Z pelotónu zobral najviac Bennett (9), za ním špurtoval Mörköv (8) a Saganovi sa ušlo sedem.Situácia sa nezmenila ani po dvoch prémiách 4. kategórie na Côte de Saint-Martin-Terressus a Côte d'Eybouleuf. Bora s Jumbom a CCC kontrolovali situáciu, náskok úniku postupne klesal. Brjek definitívne strácal na sile a tak si z neho vystúpil Asgreen. Tempu balíka nestačili na stúpaní na Croix du Pey Bennett, Caleb Ewan ani Mads Pedersen. Asi 43 km pred koncom sa opäť začalo útočiť, odtrhli sa Tiesj Benoot a Sören Kragh Andersen (Sunweb), zakrátko sa k nim pridal tímový kolega Marc Hirschi a Max Schachmann z (Bora), Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) a Marc Soler z Movistaru. Na stúpaní na Suc au May s maximálnym sklonom 13% bol najlepší Hirschi a vytvoril si dobrý náskok. Sagan ťahal na konci zredukovaného pelotónu, ktorý strácal asi minútu.Hirschi zvládol zdolať s náskokom aj poslednú vrchársku prémiu a vydal sa na 26 km dlhé sólo do cieľa. Po krátkom zjazde nasledoval zvlnený profil s dvoma menšími stúpaním a potom rovinka do Sarranu. Prenasledovali ho Soler so Schachmannom, ktorí mali manko 40 sekúnd, skupina Juliana Alaphilippea približne 55 sekúnd a pelotón so Saganom dve minúty. Desať km pred koncom sa stíhacie skupiny spojili, ale náskok mladého Švajčiara neklesol ani tri km pred cieľom pod 45 s a tak bolo jasné, že si príde pre najväčší úspech v kariére.V piatok čaká na pelotón náročná horská etapa so siedmimi vrchárskymi prémiami, z toho dvoma 1. kategórie. Trať meria 191,5 km a povedie zo Châtel-Guyonu na vrchol horského priesmyku Pas de Peyrol (5,4 km, 7,7%).