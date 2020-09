Hirschi sa teší z prvej výhry, ťažil aj zo skúseností Cancellaru

Sarran 10. septembra (TASR) - Je to jeho prvá Grand Tour, no počína si na nej ako starý "mazák". Dvadsaťdvaročný švajčiarsky mladík Marc Hirschi bol už dvakrát veľmi blízko triumfu na a do tretice sa už tešil z etapových vavrínov. V cieli mal obrovskú radosť a niet sa čo čudovať, bolo to jeho premiérové víťazstvo medzi profesionálmi a hneď na slávnej Tour de France.Hirschi nie je medzi širšou verejnosťou príliš známy, no odborníci o jeho talente vedeli už dlho. V roku 2017 podpísal zmluvu s rozvojovým tímom BMC, o rok si ho na "farmu" vybrali predstavitelia Sunwebu a on sa im odvďačil perfektne, keď vyhral cestné preteky v kategórii do 23 rokov na ME v Brne aj na MS v Innsbrucku. Sunweb si ho ihneď upísal na ďalšie tri roky už v najvyššej kategórii.V nej predviedol niekoľko kvalitných výkonov, no premiérový triumf si odložil na najslávnejšie podujatie. Ak by mu prijalo viac šťastia, mohol mať rovno tri. V druhej etape sa dostal do úniku s Julianom Alaphilippeom a Adamom Yatesom, na páske v Nice ho zdolal Francúz. V horskej 9. etape sa odhodlal k dlhému úniku, no na posledných kilometroch ho dostihli Slovinci Tadej Pogačar a Primož Roglič a v špurte bral tretie miesto. No vo štvrtok už našiel správny recept na víťazstvo, keď zaútočil na poslednom kopci a v Sarrane si pripísal prvý triumf.," citovala ho oficiálna stránka.Hirschi prišiel na Tourvo výbornej forme, dokázal, že vie jazdiť výborne v kopcoch i na zjazdoch a nerobí mu problémy ani ťahať dlhé úseky osamote. V ďalších etapách by tak mohol opäť zabojovať o popredné priečky.povedal.Hirschi zároveň zaznamenal prvé švajčiarske víťazstvo po ôsmich rokoch, naposledy viala na Tour helvétska zástava po triumfe Fabiana Cancellaru v prológu v roku 2012. A bývalý vynikajúci klasikár má veľkú zásluhu na výhre svojho mladého krajana, pôsobí totiž ako jeho agent a poradca. "Pomohol mi ako pretekárovi aj ako človeku. Sme v dosť úzkom kontakte," dodal Hirschi.