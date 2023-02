Hirschi utrpel zlomeninu predlaktia, mimo bude do polovice apríla

Bern 16. februára (TASR) - Švajčiarsky cyklista Marc Hirschi si po nehode v úvodnej etape portugalských pretekov Volta ao Algarve zlomil predlaktie. Potvrdil to jeho tím UAE Team Emirates, ktorý zároveň naznačil, že účasť 24-ročného jazdca na pretekoch do polovice apríla je nepravdepodobná.



Švajčiar síce po zrážke dokázal nasadnúť a doraziť do cieľa v Lagose, no v druhej etape už neštartoval. "Bohužiaľ, po havárii v 1. etape Volta Algarve Marcovi Hirschimu diagnostikovali zlomeninu pravého predlaktia. Pocestuje domov na ďalší lekársky dohľad a očakáva sa, že bude mimo až 8 týždňov. Marcovi prajeme skoré uzdravenie," reagoval tím na sociálnej sieti.



Hirschiho účasť na ardenských klasikách, ktoré sa začínajú 19. apríla, je teda ohrozená, pripomína portál cyclingnews.com.