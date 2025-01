Hischier a Malkin nedohrali zápasy pre zranenia

Montreal/Seattle 26. januára (TASR) - Kapitán hokejistov New Jersey Nico Hischier a útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin nedohrali pre zranenia nočné zápasy zámorskej NHL.



Hischier odstúpil z duelu v Montreale, kde Devils vyhrali 4:3 po predĺžení. Ľad opustil v tretej tretine a podľa trénera Sheldona Keefea sa jeho zdravotný stav bude posudzovať na dennej báze. Švajčiarsky útočník sa zranil pravdepodobne po tom, ako ho krosčekoval kapitán Montrealu Nick Suzuki. Hischier potom odohral ešte jedno striedanie v druhej tretine, nastúpil aj na úvodné buly tretej časti, ale potom zamieril do šatne. Ešte predtým strelil v prvej tretine svoj 24. gól v sezóne, v ktorej nazbieral 43 bodov v 51 zápasoch.



Malkin odišiel do šatne už v prvej tretine zápasu v Seattli, keď si po kolízii s domácim útočníkom Chandlerom Stephensonom zranil ľavé koleno. Tridsaťosemročný ruský center skúsil po strete ešte jedno striedanie, ale potom zo zápasu odstúpil. V 46 stretnutiach sezóny strelil deväť gólov a nazbieral 34 bodov. Penguins prehrali v Seattli 1:4.