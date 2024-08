Hischier a ďalšie hviezdy si zahrali v Alpách, siahali na rekord

Bern 13. augusta (TASR) - Profesionálni hokejisti sú už zvyknutí na rôzne podujatia na nezvyčajných miestach, ako sú exhibičné vystúpenia, zápasy pod holým nebom či "góly z bufetu". Švajčiarski hráči si však v uplynulých dňoch vyskúšali naozaj niečo netradičné - zahrali si partičku vo výške 3454 metrov nad morom.



Podujatie sa uskutočnilo v sedle Jungfraujoch, vyhľadávanom turistickom mieste vo švajčiarskych Alpách, kde leží najvyššie postavená železničná stanica v Európe. Na exhibícii sa predstavili hviezdy New Jersey Devils Nico Hischier a Jonas Siegenthaler spolu s krajanmi z NHL Ninom Niederreiterom, Piusom Suterom či Philippom Kurashevom. Proti nim sa postavili hráči neďalekého Bernu, ktorí nakoniec prehrali tesne 5:6, informovalo stredisko na sociálnych sieťach.



Organizátori síce nazvali exhibíciu "Najvyšší hokejový zápas na svete", no podľa oficiálnej stránky Guinessovej knihy rekordov im ešte poriadny kus chýbal. Hokejový duel v najvyššie položenom mieste totiž odohrali 6. februára 2018 v horskom regióne Ladach v indickej časti Kašmíru. Hokejový tréner Adam Sherlip so svojou nadáciou The Hockey Foundation si vtedy dali "partičku" vo výške 4361 metrov nad morom. Duelu sa zúčastnili hráči z jedenástich krajín.