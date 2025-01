Hischier bude chýbať New Jersey v dueli proti Philadelphii

Newark 27. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils sa bude musieť v nasledujúcom stretnutí proti Philadelphii Flyers zaobísť bez kapitána Nica Hischiera. Dvadsaťšesťročný švajčiarsky útočník nedohral predošlý duel proti Montrealu Canadiens (4:3 pp) pre bližšie nešpecifikované zranenie.



Hischier podľa trénera Sheldona Keefeho v pondelok opustil tím a vrátil sa do New Jersey, aby sa podrobil ďalším vyšetreniam, ktoré určia rozsah zranenia. Počas pondelkového ranného rozkorčuľovania nahradil Hischiera na centri druhej formácie Dawson Mercer, ktorý mal na krídlach Čecha Ondřeja Paláta a švédskeho krídelníka Jespera Bratta. Hischier so 43 bodmi (24+19) v 51 zápasoch vedie bodovanie "diablov".



Na rozkorčuľovaní chýbal aj ďalší center Jack Hughes, v jeho prípade sa však neočakáva vypadnutie zo zápasovej súpisky. Hischierova absencia by nemala mať vplyv na pozíciu slovenského útočníka Tomáša Tatara, ktorý v uplynulých dueloch prevažne figuroval na krídle štvrtej formácie.