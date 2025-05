Hischier bude na šampionáte kapitán Švajčiarska

Štokholm 8. mája (TASR) - Nico Hischier bude kapitán švajčiarskej hokejovej reprezentácie na MS vo Švédsku a Dánsku. Útočník klubu NHL New Jersey Devils bol vlani v pozícii asistenta kapitána Romana Josiho. Helvéti to dosiahli až do finále, v ktorom prehrali s domácim Českom.



Hischier má za sebou jednu z najlepších sezón v profilige. Spoluhráč Slovákov Tomáša Tatara a Šimona Nemca zaznamenal v základnej časti 35 gólov a vylepšil si osobné maximum. V play off pridal ďalšie štyri presné zásahy, "diabli" však prehrali v 1. kole play off vo Východnej konferencii s Carolinou Hurricanes 1:4 na zápasy. Informoval o tom portál tsn.ca.