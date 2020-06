Hischier nastúpil vo Švajčiarsku na vojenskú službu

Bern 20. júna (TASR) - Švajčiarsky hokejista Nico Hischier využil koronavírusovú pauzu v NHL a počas voľných dní nastúpil vo svojej rodnej krajine na vojenskú službu. Útočník New Jersey Devils v rámci nej absolvoval fyzický výcvik a naberal i teoretické vedomosti.



Vojenská služba je vo Švajčiarsku povinná, od roku 1990 k nej existuje alternatívna možnosť práce v sociálnych službách. Branná povinnosť sa týka aj športovcov, vrátane tých najznámejších. Hischier sa mohol nástupu na vojenskú službu vyhnúť - keďže pracuje trvalo v zahraničí, mohol požiadať o odklad. Center "diablov" však túto možnosť nevyužil a podrobil sa výcviku spoločne s ostatnými vrstovníkmi. Ako hráč NHL nastúpil do brannej školy pre elitných športovcov (RE). Svojou voľbou prekvapil spoluhráčov z New Jersey. "Vysvetlil som im, že vojenská služba je v mojej krajine povinná. Takisto som im povedal, že je to armádny program pre športovcov. Vďaka nemu mám možnosť trénovať počas týchto dní," uviedol Hischier v rozhovore pre BZ Sport.



Dvadsaťjedenročný hokejista, ktorý bol v zámorskej NHL draftovou jednotkou v roku 2017, nastúpil na vojenskú službu 14. apríla. Prvé štyri týždne absolvoval kvôli pandemickej situácii v krajine iba online kurzy. Jedenásteho mája sa presunul do Macolinu, kde začal s tréningom. Každý deň mal dve tréningové jednotky. Okrem fyzického tréningu absolvoval aj teoretickú prípravu. Na niekoľko týždňov sa k nemu pridal aj brat Luca, útočník HC Davos. "Mám tu všetko, čo potrebujem. Môžem sa tu dôkladne pripraviť na ďalšiu sezónu NHL. RE je pre mňa perfektné riešenie," vysvetlil Hischier, ktorý v tomto ročníku NHL nazbieral 14 gólov a 22 asistencií v 58 zápasoch.



Do armády nastúpil aj vzhľadom na to, že New Jersey sa netýka účasť v play off. Devils skončili v nedohranej základnej časti medzi poslednými siedmimi tímami a nebudú tak pokračovať v sezóne. Tá ďalšia odštartuje až na jeseň, respektíve možno až v decembri alebo januári.