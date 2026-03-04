Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HISTÓRIA SLOVÁKOV NA ZPH: Rexová s Harausom môžu pridať ďalšie medaily

Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Miroslav Haraus (hore) a navádzač Maroš Hudík v nedeľnom slalome zrakovo znevýhodnených na zimných paralympijských hrách v Pekingu v nedeľu 13. marca 2022. Foto: TASR/AP

Slovensko debutovalo na ZPH v roku 1994 a hneď získalo päť cenných kovov.

Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Na XIV. Zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 15. marca) bude mať Slovensko premiérovo zastúpenie vo všetkých športoch a možnosť rozšíriť doterajšiu bohatú medailovú zbierku.

Slovensko debutovalo na ZPH v roku 1994 a hneď získalo päť cenných kovov. Z 11-člennej výpravy najvýraznejšie vynikol paraalpský lyžiar Jozef Miština, ktorý sa postaral o zisk štyroch (3x striebro a 1x bronz) z celkových piatich medailí. K nemu sa pridala v rovnakom športe bronzová Marcela Mišunová.

Aj na ďalších ZPH nezostala slovenská výprava s prázdnymi rukami, ale na zlatú radosť si musela vyčkať až do Vancouveru v roku 2010. O historický okamih sa postaral v mužskom slalome Jakub Krako, spoločne si s ďalšou zástupkyňou v paraalpskom lyžovaní Henrietou Farkašovou napokon na kanadských svahoch vybojovali zhodne po tri zlaté medaily. Celkovo si z Vancouveru odnášalo Slovensko 11 cenných kovov (6-2-3) a štvrté miesto v medailovej bilancii.

Najúspešnejšími boli z pohľadu medailovej bilancie hry v Pjongčangu 2018, reprezentanti Slovenska si tiež vybojovali 11 „placiek“, len s krajším odleskom (6-4-1). Henrieta Farkašová získala s navádzačkou Natáliou Šubrtovou štyrikrát zlato, k nej sa s prvenstvom pridali Jakub Krako a Miroslav Haraus.

Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Miroslav Haraus (vľavo) a navádzač Maroš Hudík sa tešia zo zisku bronzovej medaily v obrovskom slalome zrakovo znevýhodnených na zimných paralympijských hrách v Pekingu vo štvrtok 10. marca 2022.
Foto: TASR/AP


Posledné ZPH sa uskutočnili v „covidových“ časoch v roku 2022 v Pekingu, lúčiaca sa Henrieta Farkašová rozšírila už tak bohatú medailovú zbierku o ďalšie dve prvé miesta a celkovo sa tak jej súčet cenných kovov na ZPH zastavil na čísle 14 (11-2-1). Do dnešného dňa je tak najúspešnejšou reprezentantkou Slovenska. Príjemným prekvapením bola zároveň zlatá medaila nastupujúcej generácie v tomto športe, vtedy ešte len 16-ročnej Alexandry Rexovej, na ktorú nadviazala ešte bronzom na tomto podujatí.

Pred ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo je medailový súčet Slovenska na hodnote 61. Drvivá väčšina pódiových umiestnení sa udiala v paraalpskom lyžovaní (57 medailí), okrem toho sa z cenných kovov radovali zástupcovia v parabiatlone Miroslav Jambor, Marián Baláž, Jozef Mesik (celkovo 2x striebro a 1x bronz) a parabežeckom lyžovaní Vladimír Gajdičiar (1x striebro).

Zo súčasnej výpravy Slovenska na ZPH 2026 si môžu vylepšiť medailovú bilanciu paraalpskí lyžiari Alexandra Rexová (1-0-1) a Miroslav Haraus (1-1-5).

Alexandra Rexová a navádzačka Eva Trajčíková v slalome žien so zrakovým postihnutím na Zimných paralympijských hrách 2022 v sobotu 12. marca 2022 v Pekingu.
Foto: TASR/AP


Medailová zbierka Slovenska na ZPH 1994 - 2022:

Z S B SPOLU

1994 Lillehammer 0 3 2 5

1998 Nagano 0 6 4 10

2002 Salt Lake City 0 3 6 9

2006 Turín 0 1 1 2

2010 Vancouver 6 2 3 11

2014 Soči 3 2 2 7

2018 Pjongčang 6 4 1 11

2022 Peking 3 0 3 6


Prehľad medailistov Slovenska na ZPH:

Henrieta Farkašová (paraalpské lyžovanie/2010, 2014, 2018, 2022) 11x zlato, 2x striebro, 1x bronz

Jakub Krako (paraalpské lyžovanie/2010, 2014, 2018) 5-5-0

Miroslav Haraus (paraalpské lyžovanie/2010, 2014, 2018, 2022) 1-1-5

Alexandra Rexová (paraalpské lyžovanie/2022) 1-0-1

Jozef Miština (paraalpské lyžovanie/1994, 1998) 0-5-3

Štefan Kopčík (paraalpské lyžovanie/1998, 2002) 0-2-3

Radomír Dudáš (paraalpské lyžovanie/2002, 2006) 0-2-1

Marián Baláž (parabiatlon/2002) 0-1-0

Vladimír Gajdičiar (parabežecké lyžovanie/2002) 0-1-0

Róbert Ďurčan (paraalpské lyžovanie/1998) 0-1-0

Miroslav Jambor (parabiatlon/1998) 0-1-0

Iveta Chlebáková (paraalpské lyžovanie/2002, 2006) 0-0-3

Petra Smaržová (paraalpské lyžovanie/2010, 2014) 0-0-2

Marcela Mišunová (paraalpské lyžovanie/1994) 0-0-1

Jozef Mesik (parabiatlon/2002) 0-0-1

Norbert Holík (paraalpské lyžovanie/2002) 0-0-1

/pozn.: v zátvorke za menom nasleduje šport a roky, v ktorých športovec získal medailu na ZPH/



/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič du/
