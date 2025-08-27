< sekcia Šport
Historické postupy pre Kajrat, Bodö aj Pafos, Carcedo: „Splnený sen“
Premiérový postup do základnej časti si v utorok do tretice zaistil aj cyperský Pafos. Po triumfe na trávniku Crvenej zvezdy Belehrad 2:1 uhral v Limassole remízu 1:1.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalistom Kajratu Almaty sa podaril nevídaný úspech. V play off Ligy majstrov vyradili škótskeho šampióna Celtic Glasgow a zaistili si premiérovú účasť v ligovej fáze. V hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa predstavia len ako druhý kazašský tím v histórii.
Premožiteľ Slovana Bratislava z 3. predkola si vytvoril dobrú východiskovú pozíciu už po minulotýždňovom úvodnom zápase v Glasgowe, kde remizoval 0:0. V domácej odvete sa hralo ďalších 120 minút bez gólov a o postupujúcom rozhodoval jedenástkový rozstrel. Hrdinom Kajratu sa v ňom stal len 21-ročný brankár Temirlan Anarbekov, ktorý zneškodnil tri pokusy súpera. Z jeho spoluhráčov minul iba Valerij Gromyko a mužstvo oslavovalo historický úspech. Pred senzačným postupom Kajratu sa ako jediný klub z Kazachstanu predstavil v skupinovej fáze FC Astana v sezóne 2015/2016.
Tréner Celticu Brendan Rodgers po odvete priznal, že jeho tím si nechal ujsť obrovskú príležitosť. „V obrane sme hrali dobre, ale jednoducho sme nedokázali prelomiť situáciu. Mali sme dobré šance, najmä v druhom polčase a potom v predĺžení. Samozrejme, keď ide o jedenástky, môže sa stať čokoľvek,“ citovala Rodgersa oficiálna stránka Európskej futbalovej únie (UEFA).
Vlaňajší účastník play off o osemfinále naposledy chýbal v hlavnej súťaži v sezóne 2021/2022. „Je to veľmi frustrujúce. Ukázali sme len trochu z toho, čo na tejto úrovni dokážeme. Je to trpké sklamanie, pretože v minulej sezóne sme boli na správnej ceste. Musíme to jednoducho akceptovať. Gratulujem Kajratu, je to pre nich úžasný výsledok. V Lige majstrov budú mať skvelý zážitok,“ pokračoval severoírsky kouč.
Prvýkrát v histórii si hlavnú fázu LM zahrá aj nórsky FK Bodö/Glimt. Semifinalista Európskej ligy z minulej sezóny o tom rozhodol už v minulotýždňovom stretnutí, v ktorom doma deklasoval Sturm Graz 5:0. Na postup mu tak s prehľadom stačila aj prehra v Klagenfurte 1:2. „Som nesmierne hrdý na seba a všetkých ostatných. Som hrdý, že môžem byť súčasťou takéhoto tímu a že mám čo prispieť aj na takejto úrovni. Na lavičke som potom vyronil nejaké slzy,“ pripustil kapitán tímu Ulrik Saltnes. Z nórskych klubov sa naposledy do hlavnej časti prebojoval Rosenborg Trondheim v ročníku 2007/2008.
Premiérový postup do základnej časti si v utorok do tretice zaistil aj cyperský Pafos. Po triumfe na trávniku Crvenej zvezdy Belehrad 2:1 uhral v Limassole remízu 1:1. Vyrovnávajúci a zároveň postupujúci gól vsietil v 90. minúte Brazílčan Jaja. „Sme malý tím, ktorý dosiahol malé úspechy, ale hrať v najlepšej európskej súťaži sa zdalo byť nemožné. Kvalifikovať sa je splnený sen. Rád by som sa vrátil domov s tým, že budem v ligovej fáze čeliť tímu zo Španielska, ale akýkoľvek súper by bol veľmi atraktívny,“ konštatoval španielsky kouč Pafosu Juan Carlos Carcedo. Trojicu postupujúcich v stredu doplnia ďalšie štyri tímy, zdolaní z každej dvojice budú hrať Európsku ligu.
