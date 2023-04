Historické zlato pre Turecko vo viacboji vybojoval Asil

Majstrovstvá Európy v tureckej Antalyii - finále:



viacboj mužov:

1. Adem Asil (Tur.) 84,965 b.

2. Jake Jarman (V. Brit.) 83,463

3. Iľja Kovtun (Ukr.) 83,032

4. Artur Davtjan (Arm.) 82,665

5. Noe Seifert (Švajč.) 82,664

6. Yumin Abbadini (Tal.) 82,164

Antalya 13. apríla (TASR) – Turecký športový gymnasta Adem Asil sa stal majstrom Európy vo viacboji jednotlivcov na domácom šampionáte v Antalyi. Rodák z Egypta vybojoval pre Turecko historicky prvú zlatú medailu v najprestížnejšej individuálnej disciplíne. Vo finále dosiahol výkon 84,965 bodu, na stupňoch víťazov ho doplnili Brit Jake Jarman (83,463) a Ukrajinec Iľja Kovtun (83,032).Asil získal druhé zlato na významnom podujatí, pred rokom v Liverpoole na svetovom šampionáte triumfoval na kruhoch. Jeho najsilnejšia disciplína ho nesklamala ani pred domácim publikom, dosiahol v nej 15,033 b, pričom nik iný z 24 finalistov sa nedostal ani cez 14 bodov. Aj na zvyšných piatich náradiach predviedol vysoký štandard a potvrdil formu, ktorú ukázal už v kvalifikácii, v ktorej skončil druhý.Jarman získal prvú medailu vo viacboji na vrcholnom podujatí, jeho najväčším úspechom zostáva triumf z preskoku na minuloročných ME v Mníchove. Kovtun suverénne ovládol kvalifikáciu, no vo finále pokazil cvičenie na koni i preskok. Nevzdal sa však a súťaž zakončil najlepším vystúpením zo všetkých na bradlách (15,433) i hrazde (14,033). Získal tretí významný bronz z viacboja v kariére, tretí skončil i v roku 2021 na MS v Kitakjúšú i na ME v Bazileji.