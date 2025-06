Historický taliansky klub Brescia Calcio po 114 rokoch zanikne

Rím 7. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub Brescia Calcio zanikne po 114 rokoch existencie. Majiteľ klubu Massimo Cellino nesplnil piatkový termín, ktorý mu prikazoval vyplatiť 3 miliónový dlh. Informovala o tom agentúra AFP.



Tím mal už istú účasť v tretej najvyššej súťaži. V závere mája im vedenie súťaže odpočítalo štyri body za finančné nezrovnalosti, čím sa v Serii B prepadli na 18. pozíciu. Nedodržanie piatkového termínu však znamená, že ak klub nenájde náhradného majiteľa, bude musieť vyhlásiť bankrot a začať pod novým názvom vo štvrtej najvyššej súťaži. V Serii A strávili dovedna 23 sezón, najlepším umiestnením zostáva ôsma priečka zo sezóny 2000/2001.



Taliansky biznismen vlastní klub z Lombardska od roku 2017. Predtým sa jeho meno spájalo s Cagliari (1992-2014) a na krátko aj Leeds United. Počas troch rokov v Anglicku mal problémy so súdmi aj so striedaním trénerov.



Medzi hráčov, ktorí si obliekli dres Brescie patrí napríklad Roberto Baggio, Andre Pirlo či Luca Toni. Na severe Talianska si však zahral aj dlhoročný reprezentant Slovenska Marek Hamšík. Zo Slovana Bratislava prestúpil v roku 2004, mal vtedy 17 rokov. Dovedna odohral za klub 65 zápasov, v júni 2007 sa potom presťahoval do SSC Neapol.