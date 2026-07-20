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Historický turnaj sa skončil, ponúkol skvelé výkony i kontroverzie
Turnaj sa zaobišiel bez väčších škandálov a priniesol aj pútavé príbehy slabších tímov.
Autor TASR
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New York 20. júla (TASR) - Finále futbalových majstrovstiev sveta 2026 medzi Španielskom a Argentínou (1:0 pp) znamenalo koniec najväčšieho turnaja v histórii podujatia. Po záverečnom hvizde nedeľňajšieho stretnutia v New Jersey sa po takmer šiestich týždňoch ukončil veľký športový sviatok a rekordný turnaj so 48 účastníkmi a 104 zápasmi. Rozsiahly šampionát priniesol na ihrisku množstvo napínavých momentov, dramatických zvratov, nádherných gólov a skvelých výkonov od najväčších hviezd tohto športu.
Vyvolal však aj kontroverzie počnúc politickými napätiami v súvislosti s účasťou Iránu či „blízkeho priateľstva“ medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a šéfom Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Giannim Infantinom. Dvojica sa postarala o najväčšiu kontroverziu šampionátu telefonátom pred osemfinále turnaja. Trump kontaktoval Švajčiara s požiadavkou o preskúmanie možnosti zrušenia červenej karty pre amerického útočníka Folarina Baloguna pred osemfinálovým duelom proti Belgicku. FIFA napokon povolila Balogunovi štart, ktorý však nič nezmenil na vypadnutí domáceho výberu. Tento krok si však vyslúžil ostrú kritiku naprieč futbalovou verejnosťou, pričom ho odsúdila aj Európska futbalová únia (UEFA). Kritika sa valila aj na inovácie zavedené na šampionáte v zámorí, ktorý organizovali okrem USA aj Kanada a Mexiko. Týkali sa najmä hydratačných prestávok, ktoré boli podľa agentúry AP u mnohých fanúšikov nepopulárne.
Výrazne však prevažovali športové okamihy, ale i organizačné pozitíva. Turnaj sa zaobišiel bez väčších škandálov a priniesol aj pútavé príbehy slabších tímov. Práve to bol jeden z hlavných zámerov FIFA pri rozširovaní počtu účastníkov z 32 na 48, pričom v súčasnosti sa vedú debaty o ďalšom zvýšení počtu až na 64 tímov. Prítomnosť viacerých mužstiev vyvolávala obavy z nevyrovnaných zápasov a nedostatku napätia v skupinovej fáze. Príliš sa však nenaplnili, keďže turnaj priniesol vo svojej najdlhšej časti hneď niekoľko prekvapení. Prvé sa zrodilo hneď v prvom kole, keď neskorší šampióni Španieli iba remizovali s nováčikom turnaja z Kapverd. Práve africký zástupca patril medzi pozitívne prekvapenia turnaja. Ikonickým sa stal 42-ročný brankár „modrých žralokov“ Vozinha, ktorý si v minulosti obliekal aj dres AS Trenčín. Pred turnajom ho sledovalo na Instagrame iba pár tisíc fanúšikov, deň po šampionáte mal bezmála 30 miliónov sledovateľov, čo je najviac spomedzi všetkých gólmanov sveta. Kapverdy siahali na šokujúci výsledok, keď duel šestnásťfinále proti Argentíne doviedli až do predĺženia, no v ňom prehrali. Zo skupinovej fázy postúpila aj Konžská demokratická republika, ktorá sa vrátila na šampionát prvýkrát od roku 1974, kedy súťažila pod názvom Zair.
FIFA otvorila dvere väčšiemu počtu tímov a tie dokázali, že dokážu konkurovať na najväčšom fóre. Do semifinále sa však dostali najvyššie umiestnené krajiny v rebríčku – Argentína, Španielsko, Francúzsko a Anglicko, všetko bývalí majstri. Nesklamali veľké hviezdy, Argentínčanov viedol nestarnúci Lionel Messi s bilanciou osem gólov a štyri asistencie. Počas turnaja to bol práve on, kto pokoril ako prvý gólový rekord Nemca Miroslava Kloseho. Noví majstri sveta Španieli sa opierali v strede poľa o kapitána Rodriho, ktorý sa stal držiteľom Zlatej lopty pre najlepšieho hráča turnaja. Iba jeden gól strelil 19-ročný supertalent Lamine Yamal, avšak úradujúcich majstrov Európy ťahala okrem päťgólového Mikela Oyarzabala aj pevná defenzíva. Duo Aymeric Laporte a Pau Cubarsi bolo prakticky nepriechodné, keďže Španieli za celý turnaj dovolili súperom iba osem striel na bránu. Výrazne tým pomohli brankárovi Unaiovi Simonovi, ktorý inkasoval iba raz. Vytvoril si tiež rekordnú sériu bez inkasovaného gólu. Jeho nepriestrelnosť na svetových šampionátoch trvala od skupinovej fázy MS v Katare spolu 649 minút. Ukončil ju až Belgičan Charles De Ketelaere vo štvrťfinále. Španieli ťahajú 38-zápasovú sériu bez prehry, najdlhšiu v histórii spomedzi európskych národných tímov.
Angličania dosiahli na druhý cenný kov z MS v histórii. Ich ambície boli však najvyššie a ich čakanie na zopakovanie triumfu z roku 1966 bude pokračovať ďalšie štyri roky do turnaja v Portugalsku, Španielsku a Maroku. V zámorí nesklamali opory „Albionu“. Kapitán Harry Kane strelil šesť gólov, o gól vyšší nástrel mal aj stredopoliar Jude Bellingham. Hetrikom do siete Francúzska sa odprezentoval aj Bukayo Saka v súboji o bronz, ktorý priniesol najgólovejší duel šampionátu. Desať gólov, ofenzívne divadlo, ale aj francúzsky výbuch v prvom polčase. Štyri inkasované góly „Les Bleus“ v prvom polčase prinútili šampiónov z roku 2018 k zamysleniu sa pri derniére Didiera Deschampsa. Francúzi následne zabrali a duel, v ktorom napokon prehrali 4:6, aspoň zdramatizovali. Bol to Kylian Mbappe, ktorý strelil dva góly a práve tie mu vo výsledku vyniesli druhú Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja za sebou. Mbappe už dovedna nastrieľal 22 gólov na troch záverečných turnajoch (2018, 2022, 2026), čo ho posadilo do čela historickej tabuľky o gól pred Messiho. Na uplynulom turnaji zaokrúhlil Mbappe svoj nástrel na 10 presných zásahov, čím vyrovnal tretí najlepší zápis legendárneho Nemca Gerda Müllera z roku 1970. Okrem neho bol mimoriadne viditeľný a platný pre francúzsky tím aj Michael Olise - nový kráľ asistencií na jednom šampionáte. Nazbieral sedem gólových prihrávok, čím prekonal doterajší rekord legendárneho Brazílčana Pelého, ktorý ich mal šesť v roku 1970.
Hladný po úspechu bol aj ďalší z rekordérov v počte účastí na šampionátoch Cristiano Ronaldo. Štyridsaťjedenročný útočník však nedokázal zahviezdiť a jeho Portugalsko sa rozlúčilo s turnajom vo štvrťfinále po prehre so Španielskom. Ronaldo vo svojej šiestej účasti strelil tri góly. Sedem ich nastrieľal Erling Haaland, ktorého Nórsko „doveslovalo“ s podporou ikonických fanúšikov až do štvrťfinále. V ňom po predĺžení podľahlo Anglicku.
Vyvolal však aj kontroverzie počnúc politickými napätiami v súvislosti s účasťou Iránu či „blízkeho priateľstva“ medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a šéfom Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Giannim Infantinom. Dvojica sa postarala o najväčšiu kontroverziu šampionátu telefonátom pred osemfinále turnaja. Trump kontaktoval Švajčiara s požiadavkou o preskúmanie možnosti zrušenia červenej karty pre amerického útočníka Folarina Baloguna pred osemfinálovým duelom proti Belgicku. FIFA napokon povolila Balogunovi štart, ktorý však nič nezmenil na vypadnutí domáceho výberu. Tento krok si však vyslúžil ostrú kritiku naprieč futbalovou verejnosťou, pričom ho odsúdila aj Európska futbalová únia (UEFA). Kritika sa valila aj na inovácie zavedené na šampionáte v zámorí, ktorý organizovali okrem USA aj Kanada a Mexiko. Týkali sa najmä hydratačných prestávok, ktoré boli podľa agentúry AP u mnohých fanúšikov nepopulárne.
Výrazne však prevažovali športové okamihy, ale i organizačné pozitíva. Turnaj sa zaobišiel bez väčších škandálov a priniesol aj pútavé príbehy slabších tímov. Práve to bol jeden z hlavných zámerov FIFA pri rozširovaní počtu účastníkov z 32 na 48, pričom v súčasnosti sa vedú debaty o ďalšom zvýšení počtu až na 64 tímov. Prítomnosť viacerých mužstiev vyvolávala obavy z nevyrovnaných zápasov a nedostatku napätia v skupinovej fáze. Príliš sa však nenaplnili, keďže turnaj priniesol vo svojej najdlhšej časti hneď niekoľko prekvapení. Prvé sa zrodilo hneď v prvom kole, keď neskorší šampióni Španieli iba remizovali s nováčikom turnaja z Kapverd. Práve africký zástupca patril medzi pozitívne prekvapenia turnaja. Ikonickým sa stal 42-ročný brankár „modrých žralokov“ Vozinha, ktorý si v minulosti obliekal aj dres AS Trenčín. Pred turnajom ho sledovalo na Instagrame iba pár tisíc fanúšikov, deň po šampionáte mal bezmála 30 miliónov sledovateľov, čo je najviac spomedzi všetkých gólmanov sveta. Kapverdy siahali na šokujúci výsledok, keď duel šestnásťfinále proti Argentíne doviedli až do predĺženia, no v ňom prehrali. Zo skupinovej fázy postúpila aj Konžská demokratická republika, ktorá sa vrátila na šampionát prvýkrát od roku 1974, kedy súťažila pod názvom Zair.
FIFA otvorila dvere väčšiemu počtu tímov a tie dokázali, že dokážu konkurovať na najväčšom fóre. Do semifinále sa však dostali najvyššie umiestnené krajiny v rebríčku – Argentína, Španielsko, Francúzsko a Anglicko, všetko bývalí majstri. Nesklamali veľké hviezdy, Argentínčanov viedol nestarnúci Lionel Messi s bilanciou osem gólov a štyri asistencie. Počas turnaja to bol práve on, kto pokoril ako prvý gólový rekord Nemca Miroslava Kloseho. Noví majstri sveta Španieli sa opierali v strede poľa o kapitána Rodriho, ktorý sa stal držiteľom Zlatej lopty pre najlepšieho hráča turnaja. Iba jeden gól strelil 19-ročný supertalent Lamine Yamal, avšak úradujúcich majstrov Európy ťahala okrem päťgólového Mikela Oyarzabala aj pevná defenzíva. Duo Aymeric Laporte a Pau Cubarsi bolo prakticky nepriechodné, keďže Španieli za celý turnaj dovolili súperom iba osem striel na bránu. Výrazne tým pomohli brankárovi Unaiovi Simonovi, ktorý inkasoval iba raz. Vytvoril si tiež rekordnú sériu bez inkasovaného gólu. Jeho nepriestrelnosť na svetových šampionátoch trvala od skupinovej fázy MS v Katare spolu 649 minút. Ukončil ju až Belgičan Charles De Ketelaere vo štvrťfinále. Španieli ťahajú 38-zápasovú sériu bez prehry, najdlhšiu v histórii spomedzi európskych národných tímov.
Angličania dosiahli na druhý cenný kov z MS v histórii. Ich ambície boli však najvyššie a ich čakanie na zopakovanie triumfu z roku 1966 bude pokračovať ďalšie štyri roky do turnaja v Portugalsku, Španielsku a Maroku. V zámorí nesklamali opory „Albionu“. Kapitán Harry Kane strelil šesť gólov, o gól vyšší nástrel mal aj stredopoliar Jude Bellingham. Hetrikom do siete Francúzska sa odprezentoval aj Bukayo Saka v súboji o bronz, ktorý priniesol najgólovejší duel šampionátu. Desať gólov, ofenzívne divadlo, ale aj francúzsky výbuch v prvom polčase. Štyri inkasované góly „Les Bleus“ v prvom polčase prinútili šampiónov z roku 2018 k zamysleniu sa pri derniére Didiera Deschampsa. Francúzi následne zabrali a duel, v ktorom napokon prehrali 4:6, aspoň zdramatizovali. Bol to Kylian Mbappe, ktorý strelil dva góly a práve tie mu vo výsledku vyniesli druhú Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja za sebou. Mbappe už dovedna nastrieľal 22 gólov na troch záverečných turnajoch (2018, 2022, 2026), čo ho posadilo do čela historickej tabuľky o gól pred Messiho. Na uplynulom turnaji zaokrúhlil Mbappe svoj nástrel na 10 presných zásahov, čím vyrovnal tretí najlepší zápis legendárneho Nemca Gerda Müllera z roku 1970. Okrem neho bol mimoriadne viditeľný a platný pre francúzsky tím aj Michael Olise - nový kráľ asistencií na jednom šampionáte. Nazbieral sedem gólových prihrávok, čím prekonal doterajší rekord legendárneho Brazílčana Pelého, ktorý ich mal šesť v roku 1970.
Hladný po úspechu bol aj ďalší z rekordérov v počte účastí na šampionátoch Cristiano Ronaldo. Štyridsaťjedenročný útočník však nedokázal zahviezdiť a jeho Portugalsko sa rozlúčilo s turnajom vo štvrťfinále po prehre so Španielskom. Ronaldo vo svojej šiestej účasti strelil tri góly. Sedem ich nastrieľal Erling Haaland, ktorého Nórsko „doveslovalo“ s podporou ikonických fanúšikov až do štvrťfinále. V ňom po predĺžení podľahlo Anglicku.