Historický večer Čajok, Jankovič: Som rád, že sme to preťali

Na snímke zľava kapitánka majsteriek Slovenska - Piešťanských Čajok Matea Tadičová preberá pohár za 1. miesto od štátneho tajomníka pre šport ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Ivana Husára po skončení 4. zápasu finále play off Niké extraligy žien Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok v stredu 27. apríla 2022 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke radosť trénera majsteriek Slovenska - Piešťanských Čajok Petra Jankoviča po skončení 4. zápasu finále play off Niké extraligy žien Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok v stredu 27. apríla 2022 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke kapitánka majsteriek Slovenska - Piešťanských Čajok Matea Tadičová strihá sieť na basketbalovom koši po skončení 4. zápasu finále play off Niké extraligy žien Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok v stredu 27. apríla 2022 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Piešťany 28. apríla (TASR) - Pre basketbalový klub Piešťanských Čajok bol stredajší večer v mnohých ohľadoch historický. Domáca Diplomat aréna nikdy nezažila takú kulisu, ako tomu bolo vo štvrtom finálovom zápase Niké extraligy žien. A tiež premiérovo si na vlastnej koži mohla užiť majstrovské oslavy Čajok. Zverenky trénera Petra Jankoviča preťali finálovú sériu nezdarov, na šiesty pokus sa konečne dočkali vytúženého zlata. Sériu s Ružomberkom uzatvorili najvyšším víťazstvom vo finále - 63:44.Už pred koncom zápasu bolo jasné, že v kúpeľnom meste sa udeje zápis do histórie. Od 1993 poznala najvyššia ženská basketbalová súťaž len dve víťazné mestá - Ružomberok a Košice. Teraz sa k tejto dvojici pridalo aj ďalšie - Piešťany. "," neskrýval pre TASR Jankovič pozitívne dojmy z úspechu.Na Čajky sa dlhé roky lepila smola, v zbierke majú množstvo medailových úspechov, ale v mnohých súťažiach zostali vždy pod povestným vrcholom. Do 27. apríla 2022 boli najvýraznejšími úspechmi zisk Slovenského pohára (2017) a triumf v Stredoeurópskej lige (CEWL) v 2019. Zisk ligového zlata by mohol priniesť čerstvý vietor do Niké extraligy žien a tiež do ďalšieho napredovania basketbalu v Piešťanoch. "," vyhlásil 42-ročný tréner.Piešťany si poradili vo finále nielen so svojím súperom, ale aj s výhodou domáceho prostredia, ktorú Ružomberok pred začiatkom série mal. Po úvodnej tesnej prehre (51:53) dokázali nájsť víťazný recept a najmä rozhodujúce využitie majstrovského mečbalu prinieslo pôsobivý koniec náročnej cesty za toľko túžobne chceným úspechom. "," povedal kormidelník Čajok.Prvé mesiace jeho pôsobenia na novej basketbalovej adrese neboli ľahké. Čajky sužovali ťažké zranenia hráčok, ktoré sa však napokon stali ústrednými postavami práve v rozhodujúcom finálovom dueli. Legionárska dvojička Gabriela Andělová a Ke’Shunan Jamesová zaznamenala spoločne toľko bodov, ako celé ružomberské družstvo - 44. "," zamyslel sa Jankovič.Tretie miesto na Federálnom pohári a druhé miesta zo Slovenského pohára, respektíve Európskej ženskej basketbalovej ligy (EWBL) - to je súhrn doterajších najväčších úspechov Čajok. Všetko prevýšilo premiérové ligové zlato. "," vravel tréner Piešťan.K trofeji pre víťaza v najvyššej súťaži prišiel hneď v prvom roku pôsobenia v kúpeľnom meste. Hlavným favoritom na majstrovský titul Čajky však neboli, túto pozíciu niesol niekoľko rokov za sebou na svojich pleciach Ružomberok. Práve vystriedanie na pomyselnom slovenskom ženskom basketbalovom tróne je vítaným prvkom. "," vyjadril sa Jankovič.Vo finále priniesol so svojimi hráčkami do mesta pravý basketbalový ošiaľ. Ten vyvrcholil v zápase číslo 4, keď sa Diplomat arénu podarilo vypredať takým spôsobom, že fanúšikovia boli ochotní stáť alebo sedieť na schodoch. V oficiálnom zápise svietilo číslo 1000, neoficiálne mohlo byť v hale aj 1200 priaznivcov. "," zhodnotil kouč Piešťan podporu z tribún.Minimálne najbližší rok tak budú mať Čajky nálepku úradujúceho majstra Niké extraligy žien. Čo všetko prinesie nasledujúca sezóna a v akých súťažiach sa hráčky v bielo-modrom drese predstavia, to je, prirodzene, v tejto chvíli otázne. "," dodal Jankovič.