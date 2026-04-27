Hit na Slafkovského naštartoval Tampu,Caufield: Stret veľkých chlapcov
Hit Maxa Croziera na slovenského útočníka Juraja Slafkovského bol podľa viacerých aktérov impulzom k obratu vo štvrtom zápase štvrťfinále play off Východnej konferencie NHL.
Autor TASR
Montreal 27. apríla (TASR) - Hit Maxa Croziera na slovenského útočníka Juraja Slafkovského bol podľa viacerých aktérov impulzom k obratu vo štvrtom zápase štvrťfinále play off Východnej konferencie NHL. Hokejisti Montrealu dovtedy viedli nad Tampou Bay 2:0, no krátko po kolízii Croziera so Slafkovským sa hostia nadýchli k obratu. Slovenský reprezentant sa z ľadu zdvihol sám, okamžite zamieril do kabíny a v tretej tretine pokračoval v zápase.
Nepríjemný hit sa odohral v 38. minúte, keď Slafkovský išiel z útočného pásma do stredného pre puk od obrancu Alexandra Carriera. Po po jeho prihrávke sa v stredovom kruhu pokúsil o pravotočivý oblúk smerom do útočného pásma, no v momente, keď mal sklonenú hlavu, do neho vrazil Crozier. Slafkovský spadol na ľad, no ani na okamih nestratil vedomie a sám sa dvihol. Išlo o stret dvoch hráčov s podobnými fyzickými parametrami. Crozier má podľa oficiálnych údajov 191 cm a 94 kg, Slafkovský 191 cm a 100 kg. „Bola to veľká zrážka dvoch veľkých chlapov,“ uviedol útočník Montrealu Cole Caufield. Ku kolízii došlo za stavu 2:0 pre Montreal. Lightning krátko po nej znížili zásluhou gólu Jakea Guentzela. Brandon Hagel, s ktorým sa Slafkovský pobil v 2. zápase série, následne dvoma gólmi v tretej tretine dokonal obrat Tampy. Tá vyrovnala stav série na 2:2. „Crozierov hit na Slafkovského prekvapil každého v hale. Nepochybne to bol zlomový bod zápasu,“ poznamenal reportér BPM Sports Radio Anthony Marcotte. Aj Guentzel priznal, že po Crozierovom hite ožila striedačka hostí. Obranca Montrealu Mike Matheson mal iný názor a na otázku, či mal ten hit vplyv na ďalší vývoj zápasu, odpovedal: „Nie, nemyslím si.“ Slafkovský napokon v tretej tretine pokračoval v hre a riadne dokončil zápas. Bol pre neho tretí po sebe, v ktorom nebodoval. Odohral celkovo 18:46 minút, počas ktorých sa prezentoval mínusovým bodom, dvomi strelami a dvomi hitmi. „Ten (Guentzelov) gól počas hry štyroch proti štyrom, nás bolel viac než ten bodyček. Dovtedy sme boli v dobrej pozícii, viedli sme na konci druhej tretiny a bolo by krásne odísť z nej s takým náskokom,“ uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis.
