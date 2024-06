Hjulmand kritizoval rozhodnutia VAR v osemfinále: Je to hanba

Dortmund 30. júna (TASR) - Tréner dánskej futbalovej reprezentácie Kasper Hjulmand označil rozhodnutia VAR v nedeľnom osemfinále na ME proti Nemecku za hanebné. Jeho zverenci podľahli domácemu tímu 0:2 a s turnajom sa rozlúčili. Nemci si tak vo štvrťfinále zmerajú sily s lepším z dvojice Španielsko - Gruzínsko.



"Je to hanba. Ak je rozhodnutie správne, nemalo by závisieť od pár centimetrov. Nie som proti videu, celá technológia môže futbalu pomôcť. Ale myslím si, že by sa mala používať inak," vrátil sa dánsky kouč k momentu na začiatku druhého polčasu, keď sa Dáni na chvíľu tešili po góle Joachima Andersena. Vzápätí ich radosť zmrazil tesný ofsajdový verdikt. Podľa VAR bol totiž jeho spoluhráč Thomas Delaney počas akcie špičkou kopačky v nedovolenom postavení.



O minútu neskôr na druhej strane nastrelil David Raum vo vápne ruku práve Andersenovi a anglický arbiter Michael Oliver nariadil pokutový kop pre domácich. Ten premenil prízemnou strelou k žrdi Kai Havertz a domáci sa ujali vedenia 1:0. "Už mám plné zuby toho absurdného pravidla o ruke. Nemôžeme od našich obrancov žiadať, aby behali bez použitia rúk," hneval sa Hjulmand. "Joachim bežal normálne. Bola to normálna situácia, vyskočil a zasiahli ho z jedného metra. Málokedy rozhodnutia kritizujem, ale pre tento zápas to bolo rozhodujúce."



Dáni sa tak s turnajom rozlúčili bez jediného triumfu. Z C-skupiny postúpili po troch remízach. Nemci naopak na turnaji zvíťazili v troch zo štyroch duelov. Body stratili iba v stretnutí so Švajčiarskom (1:1), ktoré potom v osemfinále vyradilo obhajcov titulu z Talianska.



Nemecko mohlo otvoriť skóre už v úvode, keď si na rohový kop Tonyho Kroosa nabehol Nico Schlotterbeck. Jeho zásah hlavičkou však neplatil pre útočný faul Joshuu Kimmicha. Dáni boli v úvodnej štvrťhodine pod veľkým tlakom a nedokázali nájsť recept na domácu obranu. Do tempa sa dostali až približne v polovici prvého polčasu. Desať minút pred koncom prvého dejstva hlavný rozhodca prerušil hru, pretože v Dortmunde úradovala búrka s bleskami i krúpami. Po prestávke sa domáci presadili gólovo dvakrát, na zásah Havertz z penalty nadviazal v 68. minúte Jamal Musiala. Ten si nabehol na prihrávku od Nica Schlotterbecka a dánskeho brankára prekonal strelou k vzdialenejšej žrdi. Na 3:0 mohol ešte upraviť Florian Wirtz, ale jeho gól neplatil pre ofsajd.



Tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann bol spokojný s výkonom svojich zverencov, pozdával sa mu najmä v úvode zápasu. "Myslím si, že prvých 20 minút bolo z našej strany najlepších. Musíme mať viac trpezlivosti vo všetkých fázach zápasu. Postúpili sme, stále však máme čo zlepšovať," uviedol nemecký kormidelník a vrátil sa aj k spornému momentu zo začiatku druhého polčasu: "Pri neuznanom dánskom góle to bol veľmi tesný ofsajd. VAR je tu však už dosť dlho a robí šport spravodlivejším. Nemôže byť zaujatý, pretože je to počítač."



Dáni nezopakovali výsledok z ME 2020, kde sa prebojovali až do semifinále. V postupe do finále im vtedy zabránilo Anglicko, s ktorým prehrali 1:2. Najlepší výsledok dosiahli na ME 1992 vo Švédsku, keď dokráčali v pozícii náhradníka až k titulu. "Ukázali sme, že sa približujeme veľkým tímom, ale chýba nám jedna vec - musíme si vytvoriť a premieňať viac šancí. Som hrdý na tento tím s úžasnými hráčmi, ktorí sa navzájom podporujú. Čaká ho svetlá budúcnosť," vyhlásil tréner Dánska.



Domáci tím je naopak po ôsmich rokoch opäť vo štvrťfinále na európskom šampionáte. "Dánsko veľmi dobre bránilo, ale víťazstvo sme si zaslúžili. Tento zápas si budeme pamätať. Bolo to tesné a mali sme aj trochu šťastia," priznal Ilkay Gündogan, kapitán Nemecka. Jeho spoluhráč Antonio Rüdiger povedal: "Vedeli sme, že už to je vo vyraďovačke zakaždým o jednom zápase a nechceli sme sklamať divákov. Bojovali sme jeden za druhého a postup sme si vybojovali ako tím."