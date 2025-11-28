< sekcia Šport
HK 32 Liptovský Mikuláš v zápase s HK Dukla Michalovce 6:3
Michalovčania sa už v 27. sekunde ujali vedenia zásluhou Virtanena.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 28. novembra (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš si v 23. kole Tipsport ligy poradili doma s HK Dukla Michalovce 6:3. Hetrikom sa blysol americký útočník Dawson Tritt, ktorý pridal aj asistenciu.
Michalovčania sa už v 27. sekunde ujali vedenia zásluhou Virtanena. Liptáci vďaka presným zásahom Tritta a Vankúša otočili skóre, po prvej tretine bolo 2:2, keď v 20. minúte vyrovnal Hrabčák. V druhej časti hry na gól Tritta z presilovky odpovedal Martel. Na začiatku tretej tretiny Tritt zavŕšil hetrik a v závere poistili triumf domácich Vojtech a Nespala.
Michalovčania sa už v 27. sekunde ujali vedenia zásluhou Virtanena. Liptáci vďaka presným zásahom Tritta a Vankúša otočili skóre, po prvej tretine bolo 2:2, keď v 20. minúte vyrovnal Hrabčák. V druhej časti hry na gól Tritta z presilovky odpovedal Martel. Na začiatku tretej tretiny Tritt zavŕšil hetrik a v závere poistili triumf domácich Vojtech a Nespala.
Tipsport liga - 23. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Góly: 17. Tritt (Vojtech), 17. Vankúš (Šandor), 35. Tritt (Flood, Ibragimov), 42. Tritt (Ibragimov), 57. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 60. Nespala (Kotvan) – 1. Virtanen (Martel, Welsh), 20. Hrabčák, 39. Martel (Virtanen, Welsh). Rozhodovali: Kalina, Goga – Kacej, Jurčiak, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.
Liptovský Mikuláš: Houser – Lalík, Robertson, Flood, Fekiač, Kotvan, Bíly – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Ibragimov, Tritt, Vojtech – Záborský, Uhrík, Podolinský – Nespala, Vankúš, Šandor
Michalovce: Glosár – Welsh, Roman, Bindulis, Kubka, Stripai, Macejko, Rimko – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Michnáč – Fominych, Svitana, Safaralejev – Hrabčák, Lichanec, Bartánus
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Góly: 17. Tritt (Vojtech), 17. Vankúš (Šandor), 35. Tritt (Flood, Ibragimov), 42. Tritt (Ibragimov), 57. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 60. Nespala (Kotvan) – 1. Virtanen (Martel, Welsh), 20. Hrabčák, 39. Martel (Virtanen, Welsh). Rozhodovali: Kalina, Goga – Kacej, Jurčiak, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.
Liptovský Mikuláš: Houser – Lalík, Robertson, Flood, Fekiač, Kotvan, Bíly – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Ibragimov, Tritt, Vojtech – Záborský, Uhrík, Podolinský – Nespala, Vankúš, Šandor
Michalovce: Glosár – Welsh, Roman, Bindulis, Kubka, Stripai, Macejko, Rimko – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Michnáč – Fominych, Svitana, Safaralejev – Hrabčák, Lichanec, Bartánus