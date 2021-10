Hokejisti z Michaloviec doma prehrali proti Trenčínu o 4 góly

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)



Góly: 55. Gajdoš (Chalupa) - 12. Krajč (Rehuš), 23. Tybor (Bezúch, Crinon), 53. Minárik (Švec), 54. Beták, 57. Minárik. Rozhodovali: Žák, Korba - Šoltés, Jurčiak, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Bezúch (Tren.) 5+DKZ za faul lakťom, J. Švec (Tren.) 5+DKZ za napadnutie, Fournier (Mich.) a Crinon (Tren.) za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2, 100 divákov.



zostavy:



Michalovce: Kaarlehto - Bokroš, Macejko, Pavlin, Stripai, Mudrák, Gajdoš, Hajnik - Regenda, Cameranesi, Keränen - Žitný, Suja, Galamboš - Erkinjuntti, Mráz, Kukuča - Fournier, Lačný, Chalupa



Trenčín: Valent - Lemcke, Kudla, E. Švec, Starosta, Crinon, Nemčík, Nátny - Tybor, Mikyska, Bezúch - Valach, Paukovček, Honzek - Minárik, J. Švec, Berisha - Krajč, Rehuš, Beták - Krajčovič



Michalovce 31. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v 13. kole Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 5:1.Domáci chceli vrátiť Trenčínu prehru 1:4 z prvého vzájomného zápasu, no prvá tretina im nevyšla podľa predstáv. Obranu hostí neprekonali ani počas 98-sekundovej presilovky o dvoch hráčov v 8. minúte, sľubnú príležitosť nevyužil Keränen a onedlho gólovo pykali. V 12. minúte brankárovi Kaarlehtovi prepadla strela Krajča, ktorý prvým gólom v sezóne otvoril skóre - 0:1. Hostia získali sebaistotu, v prvej tretine boli strelecky aktívnejší, ale skóre sa už nezmenilo.Hostia pridali dôležitý gól na 0:2 v 23. minúte po tom, čo zvládli ďalšie oslabenie. Tybor si v ofenzívnej akcii vytvoril streleckú pozíciu a strelou spomedzi kruhov dosiahol svoj 100. gól v najvyššej slovenskej súťaži - 0:2. Znížiť mohol obranca Macejko, ale jeho strela so sľubnej pozície neskončila v bránke. Ani v druhej časti nebola núdza o viaceré strelecké pokusy na oboch stranách, no spokojnejší boli po nej hostia, ktorí si dvojgólový náskok postrážili aj vďaka pozornému brankárovi Valentovi.V 44. minúte ešte J. Švec po samostatnom úniku nezvýšil náskok Trenčanov a na opačnej strane Valent podržal svoj tím po pohotovej strele Cameranesiho. Po vylúčení Bezúcha na 5 min. + DKZ hrali domáci od 50. minúty presilovku, ktorú podporili šiestym korčuliarom po stiahnutí brankára Kaarlehta. Kontaktný gól však nedosiahli, naopak, Minárik pridal do prázdnej bránky tretí gól Trenčína - 0:3. Kaarlehto sa následne vrátil do bránky a už o minútu ho prestrelil Beták - 0:4. Domáci však predsa len dosiahli gól v presilovke, keď Gajdoš prvým extraligovým gólom zmaril Valentove čisté konto - 1:4. Gólovo úrodnú pasáž uzavrel Minárik, ktorý opäť využil hru domácich bez brankára - 1:5. Záver zápasu priniesol viacero šarvátok vrátane potýčky Fourniera s Crinonom.