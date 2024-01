HK Dukla Ingema Michalovce podľahla Novým Zámkom v 37. kole

Tipos extraliga - 37. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC MIKRON Nové Zámky 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)



Góly: 36. Newton (Heard, Daugavinš) - 26. Michnáč (Prokeš), 57. Roy (Hatala), 59. Števuliak (Ondrušek, T. Mikúš), 60. Ondrušek. Rozhodovali: T. Orolin, Snášel - Ordzovenský, Knižka, vylúčení: 7:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2616 divákov.



Michalovce: Glosár - Macejko, Acolatse, Suja, Bodák, Jasečko, Drgoň - Daugavinš, Heard, Santos - Puliš, Newton, Paločko - Zabusovs, Buc, Valach - Kabáč, Solenský, Vašaš



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Lee, Ligas, Mamčics, Novajovský, Kozák - Loggins, Roy, Johnson - Michnáč, Prokeš, T. Mikúš - Števuliak, Ondrušek, Stupka - Kováč, Barto, Šišovský





Michalovce 19. januára (TASR) - Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky zvíťazili v piatkovom zápase 37. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:1. Bol to pre nich tretí triumf z uplynulých štyroch zápasov, po ktorom si bodovo polepšili, no naďalej sú na predposlednom 11. mieste. Michalovce prehrali tri z uplynulých piatich zápasov.V prvej tretine dominovali defenzívy a diváci čakali na prvý gól do 26. minúty. V nej sa hostia usadili v útočnom pásme počas presilovky a prihrávku Prokeša využil na presnú strelu bez prípravy Michnáč - 0:1. Aj domáci skórovali v presilovke, keď v 35. minúte Newton vyťažil z prihrávky Daugavinša - 1:1. Početná výhoda zohrala kľúčovú rolu aj pri rozhodujúcom góle. Novozámčania si v 57. minúte vytvorili tlak a Roy dorazil puk sekundu po návrate Paločka z trestnej lavice - 1:2. Domáci sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no Števuliak poistil ich triumf gólom do prázdnej bránky. Do tej sa následne vrátil Glosár, ktorého sekundu pred koncom prekonal Ondrušek - 1:4.