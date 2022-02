HK Dukla Ingema Michalovce prehrali s HC Košice v 36. kole

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)



Góly: 25. Suja (Buc) - 18. Bartánus (Slovák, Paršin), 20. Bartánus (Slovák), 37. Chovan (Ihnačák), 40. Šedivý (Pereskokov, Cibák). Rozhodovali: Moller, T. Orolin - Ordzovenský, Jurčiak, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Michalovce: Williams - Doherty, Ross, Pavlin, Suja, Bokroš, Macejko, Mihálik - Mráz, Cameranesi, Kukuča - Žitný, Erkinjuntti, Faith - Galbavý, Galamboš, Keränen - Przygodzki, Buc, Mašlonka



Košice: Riečický - Snuggerud, Saucerman, Cibák, Romančík, Novota, Šedivý, Štec- Paršin, Slovák, Bartánus - McPherson, Ihnačák, Mrázik - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - Jokeľ, Linet, Rogoň





Michalovce 4. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 36. kole Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:1.Domáci vyrukovali do šiesteho vzájomného zápasu s Košicami aj s obrancom Nickom Rossom. V košickom drese debutoval útočník Brian Ihnačák, pre ktorého to bol zároveň 100. zápas v extralige. Významnejší míľnik dosiahol jeho spoluhráč Marek Slovák, ktorý odohral 800. zápas v najvyššej domácej súťaži.Úvod zápasu priniesol vyrovnaný hokej a tímy si dávali pozor na chyby. Pozorní boli aj obaja brankári, no prvá tretina sa napokon lepšie vydarila Košičanom. Bartánus v 18. minúte dorazil puk za brankára Williamsa, čím potrestal zaváhanie domácich v defenzíve. Ten istý hráč využil chybu Michalovčanov aj o dve minúty a druhýkrát prestrelil brankára - 0:2.V druhej časti boli strelecky aktívnejší Michalovčania, ale väčšiu efektivitu ukázali "oceliari." V 25. minúte sa domáci dostali do útočného pásma, Košičania nedostali hru von a po strele Suju kapituloval brankár Riečický - 2:1. Následná presilovka domácich nepriniesla vyrovnanie a po nej Košičania zvýšili náskok. Chovanovu prihrávku ešte nezúročil Bartánus, no kapitán Košičanov sa v presilovke predviedol individuálnou akciou a upravil na 1:3. Aj v závere druhej časti hostia skórovali, keď po prihrávke Pereskokova skóroval Šedivý - 1:4.Michalovčania sa nevzdávali, naďalej sa snažili o častú streľbu, no brankár Riečický bol pre nich veľká prekážka. V ofenzívnom snažení ich v tretej tretine pribrzdili aj viaceré oslabenia. Košičania kontrolovali svoj náskok a napokon tretíkrát v sezóne zdolali Michalovce.