HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazila nad HK Poprad 3:2 pp v 47. kole

TEL - 47. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 10. Newton (Drgoň), 41. Santos (Buc, Drgoň), 65. Drgoň (Daugavinš) - 15. Suchý (Kundrik), 31. Kukuča (Svitana, Betker). Rozhodovali:Novák, Štefik - Bogdaň, Hercog, vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 3597 divákov



Michalovce: Škorvánek - Bodák, Bindulis, Drgoň, Cibák, Michalčin, Stripai - Daugavinš, Newton, Santos - Wilkins, Heard, Valach - Varga, Suja, Paločko - Vašaš, Buc, Kabáč



Poprad: Vay - Turan, Betker, Brincko, Svedberg, J. Brejčák, D. Brejčák, Česánek - Svitana, Coulter, Dmowski - Calof, Bates, Záborský - Kukuča, Mlynarovič, Jendek - Šotek, Suchý, Kundrik - Bodnár

Michalovce 25. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v nedeľňajšom zápase 47. kola Tipos extraligy nad HK Poprad 3:2 po predĺžení . Víťazný gól strelil v presilovke v predĺžení obranca Adam Drgoň. Pre Popradčanov, ktorí sú naďalej lídri tabuľky, to bola druhá prehra za sebou. Michalovčania stiahli náskok na tohto súpera na päť bodov.Popradčania si mohli v prípade triumfu v riadnom hracom čase v predstihu zabezpečiť premiérové víťazstvo v základnej časti. Lepší vstup do zápasu však mali Michalovčania, ktorých poslal do vedenia v presilovke Newton. V 15. minúte však tvrdou strelou vyrovnal Suchý a v polovici riadneho hracieho času išli "" do vedenia gólom Kukuču v početnej výhode. V úvode tretej časti domáci potvrdili, že presilovky sú ich silná zbraň a Santos 20. gólom v sezóne vyrovnal - 2:2. Michalovčania sa v predĺžení dostali k presilovke a v jej závere Drgoň prestrelil brankára Vaya - 4:3. Pre Drgoňa to bol zároveň prvý gól po tom, čo prišiel do Michaloviec práve z Popradu.