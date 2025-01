HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v súboji s HKM Zvolen 5:4

Tipos extraliga, 40. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 5:4 po predĺžení (1:2, 2:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 15. Krastenbergs (Michnáč), 8. Krastenbergs (Brejčák, Michnáč), 28. Valach (Fominych), 42. Solenský (Valach, Fominych), 65. Krastenbergs (Rockwood) - 1. Hecl (Olson, Kantor), 13. Senčák (Beňo), 56. Marcinek (Viedenský), 59. Hecl (Rapuzzi, Olson). Rozhodcovia: Hronský, J. Konc ml. - Frimmel, Jurčiak, vylúčení: 0:0, 1859 divákov.







Michalovce: Junca - Slováček, Meliško, Pavúk, Kulda, Gabriel, J. Brejčák - Michnáč, Rockwood, Krastenbergs - Svitana, Nardi, Chmielewski - Fominych, Solenský, Valach - Kabáč, Buc, Škvarek



Zvolen: Kantor - Bindulis, M. Hudec, Beňo, Fairbrother, D. Brejčák, Kobolka - Hecl, Olson, Kudrna - Zuzin, Viedenský, Marcinek - Lunter, Rapuzzi, Andrusiak - Macek, Šramaty, Senčk

Michalovce 19. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad HKM Zvolen 5:4 po predĺžení v nedeľňajšom zápase 40. kola Tipos extraligy. Tromi gólmi vrátane víťazného sa na ich triumfe podieľal útočník Renars Krastenbergs. Rozhodcovia neudelili počas takmer 65 minút ani jeden trest. Pre Zvolen to bola tretia prehra po sebe. Michalovce zvíťazili aj v treťom vzájomnom zápase v sezóne.Prvý zápas v drese michalovského tímu odohral obranca Branislav Pavúk, ktorý prišiel na výpomoc z Trebišova. Debut v HKM Zvolen absolvovali nedávne posily William Rapuzzi a Gianni Fairbrother. Oba tímy dokázali počas zápasu vyrovnať dvojgólové manko. Zvolenčania viedli už od 8. sekundy, keď Marek Hecl strelil druhý najrýchlejší gól sezóny. Zvolenčania sa neskôr dostali do náskoku 2:0, Michalovce v tretej časti viedli 4:2, no hra hostí bez brankára priniesla vyrovnanie Hecla na 4:4. Kratenbergs rozhodol o triumfe domácich v 65. minúte.