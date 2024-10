Hokejisti Michaloviec s prehľadom porazili Slovan 5:1

TEL - predohrávka 13. kola:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)



Góly: 18. Drgoň (Johnson), 24. Daugavinš (Meliško, Rockwood), 36. Daugavinš (Svitana), 37. Rönni (Fominych, Valach), 55. Krastenbergs (Slováček, Daugavinš) – 13. Pecararo (Pánik, Hoelscher). Rozhodcovia: Žák, Štefik - Ordzovenský, Knižka, vylúčení: 5:7 na 2 min., navyše: Varga 5+DKZ za bitku - Pecararo 5+DZK za krosček a 5+DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0



Michalovce: Junca – Slováček, Bodák, Pišoja, Drgoň, Meliško, Marcinko, Jasečko – Svitana, Rockwood, Daugavinš – A. Varga, Johnson, Krastenbergs – Valach, Rönni, Fominych – Vašaš, Solenský, Kabáč



Slovan: Shutov – Bačík, Acolatse, Golian, Kubka, Sersen, Královič, Maier – Pánik, Hoelscher, Pecararo – Puliš, Egle, Bakoš – Takáč, Bjalončík, Minárik – Lukošík, Preisinger, Dudáš - Kukumberg





Michalovce 16. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v stredajšej predohrávke 13. kola Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 5:1. V neúplnej tabuľke sa dostali s 24 bodmi na čelo o bod pred Spišskú Novú Ves, ktorá má zápas k dobru, "belasým" patrí 3. miesto so ziskom 22 bodov.Slovan išiel do vedenia v 13. minúte zásluhou Liama Pecarara, ktorý si vychutnal bekhendovým blafákom brankára Juliana Juncu. V úvodnej časti však dokázal vyrovnať prudkou strelou v presilovej hre obranca Adam Drgoň. V prostrednej časti domáci potrestali nedisciplinovanosť Slovana, dvakrát sa presadil Kaspars Daugavinš a na 4:1 zvýšil Topi Rönni. V 38. minúte najskôr Pecararo podrazil za bránkou Juncu, následne krosčekom poslal k zemi Sebastiána Jasečka a po mele videl on aj domáci Adam Varga trest do konca stretnutia. Rozhodcovia ocenili na 5+DKZ aj Pecararov krosček. Triumf domácich spečatil v 55. minúte v presilovke Renars Krastenbergs.