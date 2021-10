HK Dukla Michalovce - HK Spiš. N. Ves 3:1, brankár Kaarlehto skóroval

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)



Góly: 32. Macejko (Galamboš, Regenda), 34. Macejko (Kukuča, Suja), 60. Kaarlehto - 51. Halama (Giľák, Ščurko). Rozhodovali: Smrek, Štefik - Bogdaň, Hajnik, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 726 divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Kaarlehto (60. Vojvoda) - Bokroš, Macejko, Pavlin, Valtola, Mudrák, Ťavoda, Stripai - Keränen, Cameranesi, Žitný - Fournier, Erkinjuntti, Kukuča - Regenda, Suja, Galamboš - Mašlonka, Tibenský, Chalupa



HK Spišská Nová Ves: Surák - Malina, Petgrave, Ordzovenský, Romaňák, Matúš Chovan, Česánek, Grec - B. Rapáč, Kuru, Štrauch - Ščurko, Halama, Vrábeľ - Giľák, Tyczynski, Černý - Hamráček, Vartovník, Džugan - Olejník



Michalovce 10. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 7. kole Tipos extraligy nad HKM Zvolen 3:1. Zaujímavosťou zápasu bol gól brankára domácich Karolusa Kaarlehta, ktorý v 60. minúte skóroval do opustenej bránky hostí.Domáci boli v prvej tretine ofenzívne aktívnejší, ale obrana hostí odolala. Regenda bol v 10. minúte blízko ku gólu, no trafil iba do žŕdky. V dvoch sľubných príležitostiach krátko po sebe neskóroval ani Kukuča, keď brankár Surák napravil svoje zaváhanie.Michalovskí hráči potvrdili streleckú prevahu v 2. tretine. V 29. minúte sa síce hostia ubránili oslabeniu, ale po ňom presne namieril obranca Macejko - 1:0. Ten istý hráč sa o dve minúty opäť presadil, keď na ofenzívnom výpade využil prihrávku Kukuču - 2:0. Domácich dva góly v krátkom slede upokojili a na sebavedomí im pridalo aj ubránené oslabenie v 36. minúte. V ňom si hostia nevypracovali vážnejšiu šancu, naopak, náskok Michaloviec mohol po úniku zvýšiť Cameranesi, ale Surák podržal svoj tím. Brankár Spišskej Novej Vsi sa vyznamenal aj v záverečných sekundách druhej časti, keď pohotovým zákrokom v oslabení zmaril teč Erkinjunttiho.V úvode tretej časti si oba tímy vyskúšali presilovky, ale gól v nerovnovážnom počte hráčov padol až v 50. minúte. Hostia sa usadili v útočnom pásme a Giľákovu strelu ideálne tečoval Halama - 2:1. Hostia sa snažili stupňovať aktivitu, dostali sa aj k hre bez brankára, ale vyrovnať nedokázali. Naopak, o vzácny moment sa v 60. minúte postaral domáci brankár Kaarlehto, ktorý skóroval do prázdnej bránky hostí.