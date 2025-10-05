< sekcia Šport
HK Dukla Michalovce prehrali v zápase s Vlci Žilina 1:2
Domáci mali lepší vstup do stretnutia, hneď prvá ponúknutá presilovka priniesla gólovú radosť Michaloviec, keď sa podarilo presadiť Matúšovi Spodniakovi.
Autor TASR
Michalovce 5. októbra (TASR) - Vlci Žilina zvíťazili v 9. kole hokejovej Tipsport ligy na ľade Dukly Michalovce 2:1. Hostia tak po dvoch prehrách bodovali naplno a naďalej si udržali kontakt s čelom tabuľky, aktuálne majú na konte 19 bodov. Domáci naproti tomu nenadviazali na piatkovú výhru, s piatimi bodmi im patrí v tabuľke predposledná 11. priečka.
Domáci mali lepší vstup do stretnutia, hneď prvá ponúknutá presilovka priniesla gólovú radosť Michaloviec, keď sa podarilo presadiť Matúšovi Spodniakovi. Žilina zapla do útočnej aktivity a ešte v prvej tretine vyrovnala skóre vďaka Brendanovi Ranfordovi. Druhá 20-minútovka nepriniesla zmenu skóre, ale obe strany museli riešiť problémy v bránkovom priestore. Domáci Roman Durný musel nútene striedať pre zranenie, hostia sa krátkodobo museli vysporiadať bez Jamesa Lacouveeho pre problémy s výstrojom. Vlci zatlačili, v presilovke sa napokon postaral o víťazný gól Ryder Korczak.
Tipsport liga - 9. kolo:
HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 4. Spodniak (Roy, Bartánus) - 13. Ranford (Baláž, Miller), 51. Korczak (Dubravík, Galamboš). Rozhodcovia: Rojík, Snášel - Tomáš, Šoltés, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Michalovce: Durný (22. Glosár) – Welsh, Bindulis, Lindelöf, Marcinko, Stripai, Roman, Rimko, Stahoň – Virtanen, Roy, Spodniak – Fominych, Kytnár, Varga – Martel, Svitana, Matta – Hrabčák, Lichanec, Bartánus
Žilina: Lacouvee (29. - 30. Rychlík) – Miller, Holenda, Pobežal, Gachulinec, Korenčik, Diakov, Šmída, Vajko – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Dej, Kosmachuk – Dubravík, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
Domáci mali lepší vstup do stretnutia, hneď prvá ponúknutá presilovka priniesla gólovú radosť Michaloviec, keď sa podarilo presadiť Matúšovi Spodniakovi. Žilina zapla do útočnej aktivity a ešte v prvej tretine vyrovnala skóre vďaka Brendanovi Ranfordovi. Druhá 20-minútovka nepriniesla zmenu skóre, ale obe strany museli riešiť problémy v bránkovom priestore. Domáci Roman Durný musel nútene striedať pre zranenie, hostia sa krátkodobo museli vysporiadať bez Jamesa Lacouveeho pre problémy s výstrojom. Vlci zatlačili, v presilovke sa napokon postaral o víťazný gól Ryder Korczak.
Tipsport liga - 9. kolo:
HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 4. Spodniak (Roy, Bartánus) - 13. Ranford (Baláž, Miller), 51. Korczak (Dubravík, Galamboš). Rozhodcovia: Rojík, Snášel - Tomáš, Šoltés, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Michalovce: Durný (22. Glosár) – Welsh, Bindulis, Lindelöf, Marcinko, Stripai, Roman, Rimko, Stahoň – Virtanen, Roy, Spodniak – Fominych, Kytnár, Varga – Martel, Svitana, Matta – Hrabčák, Lichanec, Bartánus
Žilina: Lacouvee (29. - 30. Rychlík) – Miller, Holenda, Pobežal, Gachulinec, Korenčik, Diakov, Šmída, Vajko – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Dej, Kosmachuk – Dubravík, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš