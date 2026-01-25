< sekcia Šport
HK Dukla Michalovce zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 4:2
Hostia mali lepší vstup do zápasu, keď po 1. tretine viedli gólmi Virtanena a Spodniaka 2:0.
Autor TASR
Trenčín 25. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili na ľade HK Dukla Trenčín 4:2 v nedeľňajšom zápase 42. kola Tipsport ligy. Po dôležitom zápase tabuľkových susedov si upevnili priebežné 10. miesto, na ktorom majú trojbodový náskok práve na Trenčín. Zároveň tým ukončili svoju šesťzápasovú sériu prehier. Trenčín prehral v 12 zápase z uplynulých 14.
Hostia mali lepší vstup do zápasu, keď po 1. tretine viedli gólmi Virtanena a Spodniaka 2:0. Trenčiansky junior Goljer síce svojím štvrtým gólom v sezóne znížil na 1:2, no Martel vrátil Michalovciam dvojgólový náskok. Domácich pribrzdili v tretej tretine aj oslabenia, no Hudec im gólom v 56. minúte dodal nádej na vyrovnanie. Pokúsili sa o to počas hry bez brankára, no Spodniak v nej spečatil triumf hostí.
Tipsport liga, 42. kolo
HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce 0:2 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly: 25. Goljer (Descheneau, Bellerive), 56. Hudec (Krajč) - 14. Virtanen (Welsh, Martel), 18. Spodniak (Kytnár, Martel), 35. Martel (Kubka, Virtanen), 59. Spodniak (Virtanen, Glosár). Rozhodcovia: Crman, Hronský - Staššák, M. Orolin, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1985 divákov.
Trenčín: Junca - Hatala, Djakov, Goljer, Hlaváč, Hain, Rajnoha, Starosta - Descheneau, Varone, Bellerive - Krajčovič, Lapšanský, Safin - Krajč, Švec, Hudec - Jakubec, Kalis, Rezničák
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Kubka, Meliško, Stripai, Macejko, Roman - Martel, Roy, Virtanen - Matta, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmida, Safaralejev - Varga, Lichanec, Hrabčák
Vlci Žilina - HC Košice 2:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly: 28. Koyš (Ranford, Korenčík), 34. Chicoine (Ranford) - 7. Plochotnik (Havrila), 17. Lamper (Jellúš), 32. Jellúš (Rosandič, Bučko), 59. Lamper (Ferenc). Rozhodcovia: Výleta, Goga - Stanzel, Kacej, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2748 divákov.
Žilina: LaCouvee - Gachulinec, Pobežal, Kotvan, Miller, Korenčík, Chicoine - Ranford, Korczak, Koyš - Kolenič, Walega, Tkáč - Bartovič, Dej, Mucha - Vašaš, Galamboš, Beták - Juščák
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Cibák, Mitro - Lunter, Chovan, Liščinský - Lamper, Jellúš, Petráš - Plochotnik, Havrila, Rogoň - Tariška, Slovák, Varga - Zuščák
