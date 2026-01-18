< sekcia Šport
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 1:6 v 40. kole - sumár
Hneď v úvode tretieho dejstva skóroval Takáč a výsledku dal konečnú podobu druhým gólom Slovana v presilovej hre Bondra.
Autor TASR
Trenčín 18. januára (TASR) - Hokejisti bratislavského Slovana natiahli víťaznú šnúru na päť zápasov. V nedeľnom stretnutí 40. kola Tipsport ligy zdolali domácu Duklu Trenčín 6:1. Trenčania prehrali siedmy zápas za sebou a z uplynulých pätnástich duelov vyhrali len dva. Štyrmi kanadskými bodmi za gól a tri asistencie sa v drese hostí blysol slovenský reprezentant Samuel Takáč.
„Belasí“ viedli 2:0 už v 8. minúte po góloch Solenského a Pecarara. Ešte pred prvou prestávkou síce znížil na 1:2 Hudec, ale v prostrednej časti využili hostia presilovku zásluhou Vargu a do gólovej listiny sa zapísal aj najlepší strelec Slovana Dmowski po vydarenej kombinácii zámorského útoku. Hneď v úvode tretieho dejstva skóroval Takáč a výsledku dal konečnú podobu druhým gólom Slovana v presilovej hre Bondra.
Tipsport liga - 40. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Góly: 15. Hudec (Krajč) - 6. Solenský (Takáč), 8. Pecararo (Dmowski, O'Connor), 23. R. Varga (Takáč, Dmowski) 30. Dmowski (Elson, Pecararo), 41. Takáč (Královič), 46. Bondra (Pecararo, Takáč). Rozhodcovia: Hronský, J. Konc ml. - Frimmel, Hajnik, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2816 divákov.
Trenčín: Junca - Hlaváč, Goljer, Rajnoha, Laurenčík, M. Hrenák, Hatala, Bečár - Safin, Bellerive, Descheneau - Lapšanský, A. Stránský, Bezúch - Hudec, Švec, Krajč - Jakubec, Kalis, Krajčovič - Rezničák
Slovan: Janus - Fabuš, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, O'Connor, Ličko - Takáč, Solenský, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - Lupták, Jendek, Petriska
