Hokejisti Dukla Trenčín prehrali s HK Nitra 1:2 po predĺžení

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 59. Minárik (Mahbod, Berisha) - 16. Sýkora (Rockwood, Hrnka), 64. Švarný (Rockwood, Buček). Rozhodovali: Vyleta, Orolín - Herzog, Stanzel, vylúčení: 1:3 na 2. min., navyše Bajtek (Nitra) 5+DKZ za seknutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 856 divákov.



Trenčín: Valent - Chovan, Kudla, Martiška, Starosta, Lemcke, Nemčík - Berisha, Mahbod, Tybor - Valach, Sojčík, Bezúch - Krajč, Minárik, Honzek - Krajčovič, Rehuš, Paukovček - Hudec, Švec



HK Nitra: O’Connor - Rais, Mezei, Raskob, Švarný, Vitáloš, Pupák, Socha, Pánik - Varga, Baláž, Buček - Hrnka, Rockwood, Sýkora - Volko, Bajtek, Tvrdoň - Šramaty, Múčka, Molnár

Trenčín 30. januára (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v nedeľnej predohrávke 47. kola Tipos extraligy na ľade Trenčína 2:1 po predĺžení. Dosiahli tak ôsme víťazstvo v sérii.Trenčín sa síce v prvej tretine snažil, ale hostia boli hokejovejší a domáci brankár Valent musel byť v pohotovosti. Spoluhráčov podržal viacerými zákrokmi. Ale v 16. minúte mu prepadla za chrbát strela švihom od Sýkoru. Dukla sa snažila, no Valent bol vo väčšej permanencii a svojich opäť zachránil na začiatku druhej tretiny pri príležitosti Bučeka. Z Trenčanov to strelecky skúšali Mahbod či Krajč, ale neuspeli. Necelé dve minúty pred druhou sirénou fauloval nitriansky Bajtek a za seknutie protihráča dostal trest do konca zápasu. Trenčín dostal šancu hrať päťminútovú presilovku, tri z nich na začiatku tretej tretiny. Nevyužil ju však a stále sa nevedel dostať do sedla. Valach síce obtrel strelu o tyč nitrianskej brány, no žiadny tlak domácich sa nekonal. Hostia stále hrozili, ani oni neboli efektívni. Domáci necelé dve minúty pred koncom odvolali brankára a oplatilo sa. Mahbod sa natlačil s pukom k bráne, ten sa dostal pred bránkovisko, kde si ho našiel a úspešne zakončil Minárik.V predĺžení nepremenil obrovskú šancu nitriansky Buček, keď trafil len nohu Starostu. Ale mrzieť ho to nemuselo, pretože po útoku dvoch na jedného Švarný tvrdou bombou rozhodol o výhre Nitry.